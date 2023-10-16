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بزيادة 9 %.. العقبة تستقبل 1103 بواخر خلال 9 أشهر

10/16/2023 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






العقبة -تشهد موانئ العقبة نموا متصاعدا في كافة الانشطة المينائية وزيادة في عدد البواخر التي تتعامل معها ارصفة الموانئ الجنوبية التي استقبلت 1103 بواخر خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة مع 1012 باخرة لذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 9 %.
ووفق ما أكده مدير عام شركة الموانئ الدكتور محمود خليفات لـ"الغد"، فإن حجم المناولة في ميناء العقبة بلغ خلال الأشهر التسعة الماضية 8 ملايين طن، لافتا إلى أن حجم الصادر من الميناء زاد على 700 ألف طن من مختلف البضائع بزيادة بلغت 14 % على الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين ان من أبرز السلع والبضائع والمواد التي تعامل معها ميناء العقبة خلال الأشهر هي الحبوب، حيث وصل الوارد من الحبوب ومن مصادر مختلفة إلى 2,5 مليون طن فيما بلغ حجم الوارد من الصب السائل والمتمثل في النفط والبنزين والديزل والغاز إلى 3 ملايين طن، بينما بلغت أعداد المواشي التي وصلت الى المملكة عبر ميناء العقبة مليونا ومائة ألف رأس من المواشي، إضافة إلى وصول 95 ألف سيارة تم تفريغها في الميناء، وتعاملت ساحة رقم 4 أو ما يعرف بالمركز الجمركي مع 50 ألف حاوية.
ولفت خليفات إلى أن رصيف ميناء محطة الركاب تعامل مع 180 ألف قادم ومغادر إضافة إلى 40 ألف شاحنة قادمة عبر بواخر الجسر العربي.
ويرافق معدلات النمو هذه سعي الشركة لتقدم حلولاً متعددة وشاملة تضمن زيادة فرص النمو إلى أقصى حد، للوصول إلى مستويات عالمية.
في هذا الخصوص، تعكف شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ على خطط استراتيجية وتنفيذية وتشغيلية لتمكين الميناء دوليا وتأكيد قدرته على المنافسة العالمية كأحد أفضل موانئ المنطقة على كافة المستويات، لاسيما وأن الميناء قادر على التعامل مع كافة التطورات والمتطلبات المتعلقة في الميناء الاخضر وشروطه.
ويجري العمل على تجديد كافة أدوات المناولة في دائرة العمليات من خلال فحص وتقييم جميع أدوات المناولة المستخدمة في الميناء حاليا بواسطة استقطاب شركة عالمية متخصصة إضافة إلى إخضاع كافة العاملين بدائرة العمليات الى دورات متخصصة في مناولة البضائع وكيفية التعامل مع المواد الخطرة ضمن شروط ومعايير السلامة العامة والمواصفات العالمية.
ومن بين هذه الخطط حسب خليفات، العمل على تحديث البنية التحتية بشكل متواصل، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز قدراتها وتحسين تجربة المتعاملين، الى جانب إعادة تصوّر حقبة جديدة للتجارة العالمية وقيادة دفة التغيير عبر أحدث التقنيات والخدمات والحلول بما يحقّق الكفاءة للموانئ والمتعاملين معها ويضمن بناء قطاع بحري مستدام وديناميكي يعزز مكانة العقبة كمركز لوجستي عالمي ويمكّن الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.
ويتابع خلفيات: إن موانئ العقبة تعمل على جعل المنطقة الجنوبية نظامًا بيئيًا موانيًا عالميًا مدعومًا بعمليات موثوقة وفعالة وآمنة ومستدامة مع خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مع الشركاء وتعزيز الابتكار وتعزيز القدرات الصناعية من خلال تمكين الابتكار ووضع المعايير ودفع النمو لأنفسنا وشركائنا والالتزام بالمعايير العالية.
وبين أن عمليات الميناء تشهد بشكل منتظم اتجاها تصاعديا من حيث حجم البضائع والإنتاجية وتحديث المعدات وجذب المزيد من العملاء لتلعب الشركة دورا حيويا في اقتصاد المنطقة، مؤكداً أن ميناء العقبة الجديد يعتبر أحد مكونات منظومة الموانئ الأردنية المتعددة التي ترفد قطاعات الوطن الاقتصادية على اختلاف أنماطها، ويعد هذا الميناء أحد الركائز الأساسية في منطقة العقبة الإقتصادية بشكل خاص والوطن بشكل عام.
وتعد موانئ العقبة محورا عالميا، تلتقي فيها قارات ثلاث وتشكل محطة عالمية للمستثمرين والسياح على حد سواء، وتكمن الأهمية الاقتصادية للموانئ بشكل عام باعتبارها محركا تنمويا رئيسيا للاقتصاد الوطني لاسيما وأنها الحلقة المركزية في سلسلة النقل المتكامل وتعتبر من أساسيات التنمية، نظرا لانعكاس خدماتها على مجمل الاقتصاد الوطني.

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