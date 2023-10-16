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حديقة الكريمة.. كيف اختفت بعد إنشائها بأشهر قليلة؟

10/16/2023 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الأغوار الشمالية- في ملف يكتنفه الغموض، يكشف مجلس بلدية شرحبيل بن حسنة بعد قرابة سنتين على توليه مهامه، عن تفاجئه بوجود حديقة بمنطقة الكريمة مسجلة ضمن أملاك البلدية وعين لها حارس لكنها غير موجودة على أرض الواقع.
رئيس البلدية محمد المرايحة أكد لـ"الغد" أن المجلس علم مؤخرا بوجود قطعة أرض تعود ملكيتها للبلدية في منطقة الكريمة كان أنشئ عليها في العام 2007 حديقة عامة بمنحة قدرها 70 ألف دينار، غير أن الحديقة غير موجودة حاليا ومن غير المعروف أين ذهبت.
في فتحه لملف الحديقة المختفية، لا يهدف المرايحة وحسب تأكيده التحقيق بالقضية بقدر ما يهدف المجلس إلى استثمار القطعة التي قال إن "موقعها مميز ويصلح لإنشاء العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية التي من الممكن أن تعود بالنفع على البلدية وتخدم المجتمع المحلي".
باختصار، فإن كل ما يشغل المجلس الحالي هو استثمار القطعة بعيدا عن أي -وعلى حد وصف المرايحة- "حسابات قديمة" قائلا وبتعبير شعبي "إللي فات مات".
في سعي "الغد" لمعرفة مصير الحديقة، تبين أنها كانت أنشئت في العام 2007 بمنحة ولكنها لم تفعل بسبب اختفاء معداتها بعد أقل من أربعة أشهر على افتتاحها حينذاك.
اللافت أن الاختفاء ووفق مصادر بالبلدية لم يقابله أي متابعة منذ ذلك الحين، وما تزال القضية مجهولة بين ما اذا كانت هذه المعدات قد تعرضت لعملية سرقة أم ماذا؟.
على الأغلب ووفق ما إكدته ذات المصادر المطلعة على القضية وهو ما تتطابق أيضا مع ترجيحات رئيس البلدية الحالي المرايحة، من أن "المعدات التي وضعت كانت شيئا لا يذكر واقتصرت على مراجيح بسيطة وبعض العاب الاطفال الخفيفة وهي على الأغلب سرقت".
خلف هذه المعلومات تكمن المفاجأة، والتي المحت اليها المصادر ذاتها بقولها "معدات بسيطة احتاجت منحة وصلت حينها إلى أكثر من 60 ألف دينار".
مع التقادم وتعاقب أربعة مجالس بلدية منذ أن تم إنشاء الحديقة، بات البحث عن المعدات أشبه بالمستحيل، في المقابل ووفق ما أوضحه أحد أعضاء المجلس البلدي سابقا لـ "الغد"، "أن جميع المجالس التي تعاقبت كانت على دراية بقضية المنحة والحديقة ولكنها لم تكن معنية بمعرفة أين ذهبت الحديقة واكتفت بالتحفظ على الملف واعتبار المعدات على قائمة المسروقات".
لكن العضو السابق والذي فضل عدم نشر اسمه ضم صوته الى الأصوات المشككة بقيمة المنحة وحجم المعدات.
واعتبر أن الأمر فيه شيء من الغموض إذ من غير المعروف كيف تختفي معدات حديقة قيمتها تقارب 60 أو 70 ألف دينار بهذه البساطة، رغم أن الحديقة كان قد عين لها حارس في ذلك الوقت حسب ما تشير إليه كشوفات البلدية.
عودة الى المرايحة رئيس البلدية الحالي، فقد أشار إلى أن عدم توفر مخصصات مالية أو منح حال دون قدرة البلدية في الوقت الحالي على إعادة إحياء مشروع الحديقة، مشددا على أن البلدية لن تقف مكتوفة اليدين؛ إذ إن هناك تنسيقا مع جهات معنية للقيام بمسح شامل لمتطلبات الحدائق في مناطق اللواء، وخصوصا في المناطق التابعة للبلدية، آملا بتقديم المساعدات من شركات محلية كبرى وهيئات داعمة للمشاريع التنموية، لإنشاء حديقة لأهالي المنطقة.
وبين أنه تم عرض قطعة الأرض التي تحولت لمكان تتجمع فيه النفايات والأنقاض على جهات معنية لاستغلالها في أي مشاريع أخرى تدر دخلا على البلدية أو إنشاء مدرسة أساسية، خاصة وأن المنطقة تحتاج لبناء مدرسة أساسية، مشيرا إلى أن إنشاء المدرسة سيحل مشكلة الاكتظاظ في مدارس اللواء.
مع مرور 15 عاما، ما يزال مشروع الحديقة حلما يراود سكان الكريمة الذين شعروا بفرحة مجتزئة لم تدم لأكثر من 4 أشهر، عندما شاهدوا معالم الحديقة بدأت تتشكل بمنطقتهم قبل أن تختفي دون سابق إنذار.
المنطقة التي تخلو حتى الآن من أي متنفس، تضع أطفالها في مواجهة خطر اللعب بالشوارع، وبعيدا عن نقاش ما يشعر به الأطفال من حرمان في هذا الخصوص، فإن أهالي المنطقة يعيشون في خوف وقلق دائمين جراء استمرار تعرض أطفالهم لحوادث غرق نتيجة عدم وجود أي أماكن للهو وقضاء أوقات الفراغ وهو ما يدفعهم إلى التسلل للبرك المائية الزراعية المنتشرة بالمنطقة أو تجربة السباحة المميتة بقناة الملك عبدلله التي تعبر المنطقة.
على الصعيد الشعبي، يرى الناشط الاجتماعي سامر عساف الذي عاصر قضية الحديقة أنه ومع مرور أول 4 أشهر على تأسيسها في العام 2007 وشراء بعض المستلزمات والألعاب، غابت عنها الخدمة وهجر المكان وسرقت المعدات جراء تجاهل البلدية حينها للمتابعة والإشراف عليها وتحول الموقع مع الوقت إلى مكان مهجور وبات مكرهة صحية.
ويقول المواطن محمد البلاونة "من المفروض أن يكون الهدف من إنشاء هذه الحديقة هو حل العديد من المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة كحوادث غرق الأطفال في قناة الملك عبدالله، والقنوات والبرك الزراعية المكشوفة، خصوصا في العطلة الصيفية التي تشهد حوادث غرق أدت الى وفاة 18 طفلا خلال العام الحالي، وأغلبهم من الأطفال الصغار الذين يبحثون عن أماكن للهو ولقضاء وقت فراغهم".
ولفت إلى أن أبناء المنطقة لم يعلموا أن مشروع الحديقة سيتحول إلى سراب، وأن موقعها سيتحول لمكان يجتمع فيه أصحاب سوابق.
وتطرق إلى الحديث عن غياب وسائل الترفيه وأماكن التنزه المنظم والآمن في المنطقة، يزيد من انتشار المشاكل التي يعاني منها أبناء اللواء، خصوصا الأطفال، إذ أصبح الشارع الرئيسي ملاذا للعب والبرك الزراعية مكانا للترفيه، ولا وجود للملاعب العامة ولا الحدائق.
وبحسب المواطن محمد حسان، فإن بلدية شرحبيل بن حسنة لم تستكمل مشروع الحديقة التي تم إنشاؤها في منطقة الكريمة على أرض تبلغ مساحتها حوالي 10 دونمات، إذ قامت البلدية بتجريف المكان والعمل على تمهيد الأرض والقيام بزراعة أشجار حرجية ومثمرة حينها، وقامت بتعيين حارس في المنطقة ووضع بعض الألعاب البسيطة فيها، إلا أن المشروع لم ينفذ على أرض الواقع، وكان من المفترض أن تعمل البلدية على إضافة ألعاب وإنشاء ملعب رياضي، ومكتبة عامة، ولكن عدم استكمال المشروع وضع أبناء البلدة في حلم بات تحقيقه مستحيلا مع وجود سوء تخطيط وإدارة سيئة للمشاريع واستهتار في تنفيذها.
كما أكد المواطن علي حمد أن البلدية لم توفق في اختيار مكان الحديقة من الأصل، إذ تبين ووفق ما أعلمه أعضاء مجالس سابقة أن موقع الحديقة لم يكن ضمن المواصفات، فهو على مجرى وادي سد كفرنجة الخطير الذي بات يهدد حياة أبنائهم، حيث تضررت الأشجار التي تم زراعتها من قبل مديرية الزراعة في الموقع جراء السيول.
قائلا "يبدو أن المنح والقروض التي تحصل عليها البلدية لا يستفاد على النحو الأمثل جراء غياب الخطط المدروسة".
أم خالد من سكان الكريمة تقول فيما يتعلق بغياب حدائق بالمنطقة أو أي مناطق للعب الأطفال بأمان إنها فقدت أحد أبنائها نتيجة تعرضه العام الماضي، لحادث دهس على الشارع العام أثناء ممارسة لهواية كرة القدم.
وتابعت: "غياب وسائل الترفيه في لواء الغور الشمالي فاقم من مشكلة الأطفال؛ إذ أصبح الشارع الرئيسي مكانا للعب"، وتقول "فقدت ابني بحادث سير، وأنا أخشى على أشقائه أن يواجهوا ذات المصير".

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