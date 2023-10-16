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المملكة تستضيف ألعاب الصالات والفنون القتالية الخليجية

10/16/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Al Watan) في نجاح جديد للرياضة السعودية اعتمد الاجتماع الـ35 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، إقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى بالمملكة خلال الفترة من الـ 30 من سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور وزير الرياضة ، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.
تبادل الخبرات
اعتمد الاجتماع، تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس، ومبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية بالشأن الرياضي، بما يسهم في تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك.
كما وافق الاجتماع، على تكليف فريق عمل بحث أوجه التعاون الدولي المشترك، بإعداد تقييم للحوارات الاستراتيجية في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تراكب تطلعات الرياضيين المستقبلية.
تثبيت المرشحين
ثبت الاجتماع تثبيت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية الرياضية لمدة 4 أعوام، وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية.
وأقر الاجتماع، مشروع المنصة الألكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، الذي يهدف لتوثيق جهود رياضة المرأة بدول المجلس، مع قيام لجنة رياضة المرأة بترشيح عدد من الألعاب الرياضية الخاصة بالعنصر النسائي لادراجها في الدورة الرياضية الخليجية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة.
تغيير وتأجيل
وافق المجلس ، على تغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين، مع قيامها بتحديد الفئات السنية المشاركة في الدورات الرياضية الخليجية، بالإضافة لتخصيص بنود تشتمل على عدد ونوعية الألعاب البارالمبية في لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، مع تعديل الهيكل التنظيمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث يتم اضافة اللجان الفنية للألعاب البارالمبية.
وأجل الاجتماع، إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الامارات، لموعد آخر يحدد لاحقاً.
وهنأ المجلس، رياضيي الدول الخليجية، الذين حققوا عدد من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الاسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022)، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع المقبل.
- دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى في المملكة
- مجلس اللجان الأولمبية الخليجية يعتمد استضافة المملكة للبطولة
- الدورة ستقام خلال الفترة من الـ30 من سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024
- المجلس ثبت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية
- تأجيل دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب إلى وقت لاحق
- تغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين

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