المملكة تستضيف ألعاب الصالات والفنون القتالية الخليجية

(MENAFN
- Al Watan) في نجاح جديد للرياضة السعودية اعتمد الاجتماع الـ35 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، إقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى بالمملكة خلال الفترة من الـ 30 من سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور وزير الرياضة ، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.
تبادل الخبرات
اعتمد الاجتماع، تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس، ومبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية بالشأن الرياضي، بما يسهم في تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك.
كما وافق الاجتماع، على تكليف فريق عمل بحث أوجه التعاون الدولي المشترك، بإعداد تقييم للحوارات الاستراتيجية في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تراكب تطلعات الرياضيين المستقبلية.
تثبيت المرشحين
ثبت الاجتماع تثبيت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية الرياضية لمدة 4 أعوام، وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية.
وأقر الاجتماع، مشروع المنصة الألكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، الذي يهدف لتوثيق جهود رياضة المرأة بدول المجلس، مع قيام لجنة رياضة المرأة بترشيح عدد من الألعاب الرياضية الخاصة بالعنصر النسائي لادراجها في الدورة الرياضية الخليجية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة.
تغيير وتأجيل
وافق المجلس ، على تغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين، مع قيامها بتحديد الفئات السنية المشاركة في الدورات الرياضية الخليجية، بالإضافة لتخصيص بنود تشتمل على عدد ونوعية الألعاب البارالمبية في لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، مع تعديل الهيكل التنظيمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث يتم اضافة اللجان الفنية للألعاب البارالمبية.
وأجل الاجتماع، إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الامارات، لموعد آخر يحدد لاحقاً.
وهنأ المجلس، رياضيي الدول الخليجية، الذين حققوا عدد من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الاسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022)، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع المقبل.
- دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى في المملكة
- مجلس اللجان الأولمبية الخليجية يعتمد استضافة المملكة للبطولة
- الدورة ستقام خلال الفترة من الـ30 من سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024
- المجلس ثبت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية
- تأجيل دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب إلى وقت لاحق
- تغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين
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