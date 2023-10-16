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نجمة الفروسية للراجحي

10/16/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت فارسة برنامج صناعة الفارسات من الصفر للعالمية، رزان الراجحي، النجمة الدولية للبرنامج على مستوى العالم، والمعتمدة من الاتحاد الدولي لمسافة 100 كيلو متر، وذلك خلال البطولة التي أقيمت بفرنسا في الـ7 من أكتوبر الحالي.
وتعد ((رزان)) أول فارسة من البرنامج تشارك في سباقات أوروبية، وتحديدا في فرنسا بمنطقة ((بريت))، وذلك بعد حصولها على موافقة الاتحاد السعودي على المشاركة في هذه البطولة التي شارك فيها أكثر من 60 فارسا وفارسة من مختلف البلدان الأوروبية، حقق المسافة المطلوبة منهم وتجاوزها بنجاح 14 فارسا وفارسة، بينهم الفارسة السعودية.
وقال المشرف العام على برنامج صناعة الفارسات من الصفر للعالمية، الحكم والمدرب الدولي الدكتور حاتم حسنين، إن هذه البطولة تعد من أقوى البطولات والمشاركات في أوروبا، وفرنسا بشكل خاص، مؤكدا أن الفارسة السعودية، والعربية الوحيدة في هذه البطولة، أذهلت الفرسان والمشاركين والحكام حتى حصلت على النجمة في مسافة 100 كيلو، التي تعد الأصعب، لوعورة مضمارها المتضمن ارتفاعات ونزولا حادا. كذلك حققت الفارسة رزان الراجحي أحسن حالة جواد في تلك المسافة.

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