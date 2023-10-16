نجمة الفروسية للراجحي

(MENAFN
- Al Watan) حققت فارسة برنامج صناعة الفارسات من الصفر للعالمية، رزان الراجحي، النجمة الدولية للبرنامج على مستوى العالم، والمعتمدة من الاتحاد الدولي لمسافة 100 كيلو متر، وذلك خلال البطولة التي أقيمت بفرنسا في الـ7 من أكتوبر الحالي.
وتعد ((رزان)) أول فارسة من البرنامج تشارك في سباقات أوروبية، وتحديدا في فرنسا بمنطقة ((بريت))، وذلك بعد حصولها على موافقة الاتحاد السعودي على المشاركة في هذه البطولة التي شارك فيها أكثر من 60 فارسا وفارسة من مختلف البلدان الأوروبية، حقق المسافة المطلوبة منهم وتجاوزها بنجاح 14 فارسا وفارسة، بينهم الفارسة السعودية.
وقال المشرف العام على برنامج صناعة الفارسات من الصفر للعالمية، الحكم والمدرب الدولي الدكتور حاتم حسنين، إن هذه البطولة تعد من أقوى البطولات والمشاركات في أوروبا، وفرنسا بشكل خاص، مؤكدا أن الفارسة السعودية، والعربية الوحيدة في هذه البطولة، أذهلت الفرسان والمشاركين والحكام حتى حصلت على النجمة في مسافة 100 كيلو، التي تعد الأصعب، لوعورة مضمارها المتضمن ارتفاعات ونزولا حادا. كذلك حققت الفارسة رزان الراجحي أحسن حالة جواد في تلك المسافة.
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