تحليل فني بتدريبات الفيحاء
التاريخ
10/16/2023 11:26:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) ناقش مدرب الفيحاء، الصربي فوك رازوفيتش، مع لاعبيه التحليل الفني للأداء خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده استعدادا لمواجهة الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن.
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