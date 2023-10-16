Tuesday, 17 October 2023 07:21 GMT

تحليل فني بتدريبات الفيحاء

10/16/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش مدرب الفيحاء، الصربي فوك رازوفيتش، مع لاعبيه التحليل الفني للأداء خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده استعدادا لمواجهة الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن.

MENAFN16102023000089011017ID1107252346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث