الأخضر لوقف السلبية بمالي

(MENAFN
- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تسجيل انتصار غاب عنه منذ فترة طويلة إذ يعود آخر انتصار للصقور إلى 22 نوفمبر 2022 أي قبل ما يقارب 11 شهرا، عندما كسب منتخب الأرجنتين في انطلاق مشاركته في كأس العالم 2022، حينما يواجه منتخب مالي، اليوم، على ملعب بورتيماو بالبرتغال، في ثاني مبارياته الودية، خلال معسكره الإعدادي المقام حاليا في لاقوس البرتغالية، الذي يختتمه، اليوم، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل.
نتائج سلبية
منذ انتصار الأخضر على الأرجنتين في مونديال 2022 لم يتذوق الصقور طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة سواء رسمية أو ودية، وكانت بالمنتخب الرديف في كأس الخليج 2023، التي أقيمت في العراق على حساب منتخب اليمن، فيما خسر أمام بولندا والمكسيك في المونديال، وخسر أمام العراق وعمان في كأس الخليج، وأمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية خلال معسكر نيوكاسل خلال أيام FIFA لشهر سبتمبر الماضي، لذا فإن الأخضر سيعمل على إيقاف النتائج السلبية التي تطارده منذ تاريخية الأرجنتين.
انتصار أول
يواصل مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، رحلة البحث عن انتصاره الأول مع الصقور، وستكون مواجهة اليوم الرابعة لمانشيني مع الصقور، بعد خوضه 3 مواجهات ودية، خسر أمام كوستاريكا 1/ 3، وأمام كوريا الجنوبية صفر/ 1، قبل أن يتفادى الخسارة الثالثة بالتعادل مع نيجيريا 2/ 2، الجمعة الماضي.
كفة متعادلة
تواجه الأخضر ومالي وديًا 3 مرات من قبل، كانت الأولى في الخبر عام 1996، وتمكن المنتخب الإفريقي حينها من الانتصار 3/ 1، وتجددت المواجهة بينهما في مباراة أخرى عام 1997 بالرياض، ونجح الأخضر في تعويض خسارته السابقة بالانتصار 5/ 1، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في عام 2019 بالدمام، وانتهت بالتعادل 1/ 1.
مران تكتيكي
ميدانيا، ختم الصقور تحضيراتهم للمواجهة، بمران مغلق، أمس، طبق خلاله مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وكان المدافع علي لاجامي انتظم في معسكر الصقور وشارك في الحصتين التدريبيتن الأخيرتين، فيما واصل زكريا هوساوي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، واكتفى سلمان الفرج بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
المناسبة
أيام FIFA
التوقيت
18:00
الملعب
بورتيماو
- الأخضر ينشد انتصارا غاب عنه منذ المونديال
- مانشيني يريد تسجيل أول انتصاراته مع الصقور
- 3 مواجهات ودية سابقة جمعت الأخضر ومالي
- الكفة متساوية بين المنتخبين بانتصار لكل منهما وتعادل
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