Tuesday, 17 October 2023 07:21 GMT

الأخضر لوقف السلبية بمالي

10/16/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تسجيل انتصار غاب عنه منذ فترة طويلة إذ يعود آخر انتصار للصقور إلى 22 نوفمبر 2022 أي قبل ما يقارب 11 شهرا، عندما كسب منتخب الأرجنتين في انطلاق مشاركته في كأس العالم 2022، حينما يواجه منتخب مالي، اليوم، على ملعب بورتيماو بالبرتغال، في ثاني مبارياته الودية، خلال معسكره الإعدادي المقام حاليا في لاقوس البرتغالية، الذي يختتمه، اليوم، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل.
نتائج سلبية
منذ انتصار الأخضر على الأرجنتين في مونديال 2022 لم يتذوق الصقور طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة سواء رسمية أو ودية، وكانت بالمنتخب الرديف في كأس الخليج 2023، التي أقيمت في العراق على حساب منتخب اليمن، فيما خسر أمام بولندا والمكسيك في المونديال، وخسر أمام العراق وعمان في كأس الخليج، وأمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية خلال معسكر نيوكاسل خلال أيام FIFA لشهر سبتمبر الماضي، لذا فإن الأخضر سيعمل على إيقاف النتائج السلبية التي تطارده منذ تاريخية الأرجنتين.
انتصار أول
يواصل مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، رحلة البحث عن انتصاره الأول مع الصقور، وستكون مواجهة اليوم الرابعة لمانشيني مع الصقور، بعد خوضه 3 مواجهات ودية، خسر أمام كوستاريكا 1/ 3، وأمام كوريا الجنوبية صفر/ 1، قبل أن يتفادى الخسارة الثالثة بالتعادل مع نيجيريا 2/ 2، الجمعة الماضي.
كفة متعادلة
تواجه الأخضر ومالي وديًا 3 مرات من قبل، كانت الأولى في الخبر عام 1996، وتمكن المنتخب الإفريقي حينها من الانتصار 3/ 1، وتجددت المواجهة بينهما في مباراة أخرى عام 1997 بالرياض، ونجح الأخضر في تعويض خسارته السابقة بالانتصار 5/ 1، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في عام 2019 بالدمام، وانتهت بالتعادل 1/ 1.
مران تكتيكي
ميدانيا، ختم الصقور تحضيراتهم للمواجهة، بمران مغلق، أمس، طبق خلاله مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وكان المدافع علي لاجامي انتظم في معسكر الصقور وشارك في الحصتين التدريبيتن الأخيرتين، فيما واصل زكريا هوساوي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، واكتفى سلمان الفرج بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
المناسبة
أيام FIFA
التوقيت
18:00
الملعب
بورتيماو
- الأخضر ينشد انتصارا غاب عنه منذ المونديال
- مانشيني يريد تسجيل أول انتصاراته مع الصقور
- 3 مواجهات ودية سابقة جمعت الأخضر ومالي
- الكفة متساوية بين المنتخبين بانتصار لكل منهما وتعادل

MENAFN16102023000089011017ID1107252345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث