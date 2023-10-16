المناعي يرسم خططه للمصيرية

(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي من وتيرة تحضيرات زعيم الجنوب لمواجهة الفتح، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل المدرب التونسي على تكثيف الجرعات الفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية، وبدأ في رسم خططه للمباراة المصيرية لفريقه الذي عانى كثيرًا خلال الجولات التسع الماضية، مما جعله يحل في المركز الـ15 في سلم ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعد انتصاره في لقاءين على الرائد والفيحاء وتعادله قبل التوقف مع النصر، وخسارته 6 مواجهات أمام الهلال والتعاون والطائي والاتفاق والوحدة والرياض، واستقبلت شباكه 16 هدفًا، فيما لم ينجح مهاجموه في زيارة شباك المنافسين سوى 7 مرات.
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