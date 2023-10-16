كوزمين يباغت النصر بالمرتدات
التاريخ
10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل ضمك استعداداته لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف، وتحديدًا لموقعة النصر السبت المقبل، وركز مدربه الروماني كوزمين كونترا على النواحي الفنية، إذ أخضع لاعبيه لمناورة فنية طبق خلالها العديد من الجمل، مركزًا على إغلاق المساحات أمام المنافس، والاعتماد على الهجوم المعاكس السريع، واستغلال المساحات التي يخلفها تقدم لاعبي النصر للهجوم في المناطق الدفاعية، مع اللعب السريع من لمسة أو لمستين.
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