Tuesday, 17 October 2023 07:20 GMT

كوزمين يباغت النصر بالمرتدات

10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل ضمك استعداداته لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف، وتحديدًا لموقعة النصر السبت المقبل، وركز مدربه الروماني كوزمين كونترا على النواحي الفنية، إذ أخضع لاعبيه لمناورة فنية طبق خلالها العديد من الجمل، مركزًا على إغلاق المساحات أمام المنافس، والاعتماد على الهجوم المعاكس السريع، واستغلال المساحات التي يخلفها تقدم لاعبي النصر للهجوم في المناطق الدفاعية، مع اللعب السريع من لمسة أو لمستين.

MENAFN16102023000089011017ID1107252343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث