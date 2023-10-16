النموذجي يفتح ملف أبها

النموذجي يفتح ملف أبها
التاريخ
10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف الفتح تدريباته بعد الراحة التي منحها مدربه الكرواتي سلافين بيليتش للاعبيه لمدة يوم واحد، بعد المباراة الودية التي خاضها النموذجي السبت الماضي أمام العدالة وكسبها 3 /2، في لقاء شهد 4 أشواط بعد اتفاق الطرفين، وبدأ المدرب الكرواتي في التحضير لمواجهة أبها الجمعة المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على النواحي الفنية، وتحديدًا الجانب الدفاعي وتصحيح أخطاء مواجهة العدالة.
MENAFN16102023000089011017ID1107252342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.