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النموذجي يفتح ملف أبها

10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف الفتح تدريباته بعد الراحة التي منحها مدربه الكرواتي سلافين بيليتش للاعبيه لمدة يوم واحد، بعد المباراة الودية التي خاضها النموذجي السبت الماضي أمام العدالة وكسبها 3 /2، في لقاء شهد 4 أشواط بعد اتفاق الطرفين، وبدأ المدرب الكرواتي في التحضير لمواجهة أبها الجمعة المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على النواحي الفنية، وتحديدًا الجانب الدفاعي وتصحيح أخطاء مواجهة العدالة.

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