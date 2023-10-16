السرعة سلاح الكوماندوز للمدرسة

(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد لاعبيه لمناورة فنية، طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه خلال مواجهة الرياض، الأحد المقبل، في ختام الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
واعتمد جيرارد خلال تدريباته على السرعة في تناقل الكرة، وتنويع الغزو الهجومي مابين الأطراف والعمق، مطالبًا لاعبيه بالتحرك بفعالية دون كرة، وفتح المساحات أمام زملائهم القادمين من الخلف، كما أخضع لاعبيه لتدريبات خاصة على بناء الهجمة من الخلف بالشكل السليم، وكذلك كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي.
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