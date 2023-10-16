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السرعة سلاح الكوماندوز للمدرسة

10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد لاعبيه لمناورة فنية، طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه خلال مواجهة الرياض، الأحد المقبل، في ختام الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
واعتمد جيرارد خلال تدريباته على السرعة في تناقل الكرة، وتنويع الغزو الهجومي مابين الأطراف والعمق، مطالبًا لاعبيه بالتحرك بفعالية دون كرة، وفتح المساحات أمام زملائهم القادمين من الخلف، كما أخضع لاعبيه لتدريبات خاصة على بناء الهجمة من الخلف بالشكل السليم، وكذلك كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي.

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