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كرواتي يقود الليث

10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الشباب، برئاسة محمد المنجم، اتفقت مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، لتولي مهمة قيادة الجهاز الفني لليث حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.
وسيتولى بيسكان مهمة تدريب الشباب خلفا للهولندي مارسيل كايزر، الذي تمت إقالته بعد الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي، وتولى الأرجنتيني خوان براون تدريب الليث بصفة مؤقتة.
ويحل الشباب حاليا في المركز الـ12 بسلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعدما خسر 4 مواجهات وكسب مباراتين وتعادل في 3 لقاءات.

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