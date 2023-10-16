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جوتا الاتحاد متخصص بشباك الوحدة

10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد لاعب الاتحاد، البرتغالي جواو جوتا، لهز الشباك، وذلك خلال مباراة فريقه الودية التي تغلب فيها على الوحدة 1/ صفر، استعدادا لاستئناف دوري روشن السعودي، ويعتبر الهدف الذي سجله جوتا في شباك الوحدة هو الثاني له بقميص النمور منذ انضمامه للعميد خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
والمثير أن هدف جوتا الأول مع الاتحاد كان أيضا في شباك الوحدة، عندما سجل الهدف الثاني في فوز العميد 3/ صفر، في مباراة الفريقين بالجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.
وشارك جوتا منذ انضمامه للاتحاد في 9 مباريات، منها 4 في كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) التي أقيمت بالمملكة مؤخرا، ولم يسجل طوال المسابقة، بعدما لعب أساسيا في 3، ودخل كبديل في واحدة، وودع فريقه البطولة العربية من ربع النهائي بعد الخسارة من مواطنه الهلال 1/ 3.
ولعب جوتا مع الاتحاد 5 مباريات بالدوري، ولم يبدأ أساسيا فيها وسجل هدفا وحيدا.

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