جوتا الاتحاد متخصص بشباك الوحدة

(MENAFN
- Al Watan) عاد لاعب الاتحاد، البرتغالي جواو جوتا، لهز الشباك، وذلك خلال مباراة فريقه الودية التي تغلب فيها على الوحدة 1/ صفر، استعدادا لاستئناف دوري روشن السعودي، ويعتبر الهدف الذي سجله جوتا في شباك الوحدة هو الثاني له بقميص النمور منذ انضمامه للعميد خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
والمثير أن هدف جوتا الأول مع الاتحاد كان أيضا في شباك الوحدة، عندما سجل الهدف الثاني في فوز العميد 3/ صفر، في مباراة الفريقين بالجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.
وشارك جوتا منذ انضمامه للاتحاد في 9 مباريات، منها 4 في كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) التي أقيمت بالمملكة مؤخرا، ولم يسجل طوال المسابقة، بعدما لعب أساسيا في 3، ودخل كبديل في واحدة، وودع فريقه البطولة العربية من ربع النهائي بعد الخسارة من مواطنه الهلال 1/ 3.
ولعب جوتا مع الاتحاد 5 مباريات بالدوري، ولم يبدأ أساسيا فيها وسجل هدفا وحيدا.
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