6 بطولات بموسم البولو الجديد

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي للبولو روزنامة بطولات الموسم الجديد، التي تضمنت 6 بطولات، وحدد الجمعة المقبل، موعدًا لانطلاق أولى المسابقات ببطولة الكأس الفضية في نسختها الثانية، التي ستقام في ميدان البولو بالرياض، تليها 3 بطولات تقام في نوفمبر وهي بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو بدبي، وكأس الرياض.
وتقام بطولة كأس بولو الصحراء بنسختها الثالثة في العلا خلال يناير المقبل، فيما تختتم روزنامة الموسم ببطولة كأس السيدات للبولو التي ستقام للمرة الأولى بالرياض في الأول من فبراير المقبل.
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