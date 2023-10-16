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6 بطولات بموسم البولو الجديد

10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي للبولو روزنامة بطولات الموسم الجديد، التي تضمنت 6 بطولات، وحدد الجمعة المقبل، موعدًا لانطلاق أولى المسابقات ببطولة الكأس الفضية في نسختها الثانية، التي ستقام في ميدان البولو بالرياض، تليها 3 بطولات تقام في نوفمبر وهي بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو بدبي، وكأس الرياض.
وتقام بطولة كأس بولو الصحراء بنسختها الثالثة في العلا خلال يناير المقبل، فيما تختتم روزنامة الموسم ببطولة كأس السيدات للبولو التي ستقام للمرة الأولى بالرياض في الأول من فبراير المقبل.

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