الرائد يستعد للحزم بدنيا وفنيا

الرائد يستعد للحزم بدنيا وفنيا
التاريخ
10/16/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) نوع مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيشفيو تحضيرات فريقه لمباراة الحزم، السبت المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تعد مفصلية بالنسبة للفريقين، مابين اللياقية والفنية، إذ قسم الحصة التدريبية إلى قسمين، خصص القسم الأول للنواحي البدنية بصالة الحديد، فيما كان الشق الثاني من المران مخصصًا لبعض الجرعات اللياقية، قبل أن ينتقل للجانب الفني مطبقًا عددًا من الجمل التكتيكية عبر مناورة مصغرة بين لاعبيه.
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