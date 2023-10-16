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العلا أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023

10/16/2023 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت العلا على جائزة "أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023" في حفل توزيع جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط، حيث تسهم الجائزة في تعزيز مكانة الواحة التاريخية كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة في المنطقة.
وقد حضر الحفل، الذي أقيم أمس في دبي، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، برفقة عددٍ من ممثلي الهيئة. وتعكس الجائزة جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لحماية الموروث الثقافي والطبيعي الفريد للمنطقة من خلال مجموعة من مبادرات التطوير المستدامة والشاملة.
ويسلط هذا التكريم الضوء على مكانة العلا البارزة والتزامها بتعزيز السياحة وحماية الإرث التاريخي للمدينة القديمة. وتعد العلا التي تقع في شمال غرب المملكة، مكانًا للمرور ومفترقًا لطرق التجارة منذ القدم، وموطنًا للحضارات المتعاقبة التي نقشت حياتها في المناظر الطبيعية وتركت العديد من الآثار التي تعكس طرق الحياة وقتها.
وتتنوع المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة العلا ومن أبرزها الحِجر النبطية، وهي أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، بالإضافة لجبل عكمة الذي يزينه مئات النقوش الصخرية بمختلف اللغات القديمة،حيث تم إدراج الموقع مؤخرًا في سجل ذاكرة العالم لليونسكو، بالإضافة إلى البلدة القديمة،التي تضم أكثر من 900 منزل من الطوب الطيني تم تطويرها منذ القرن الثاني عشر على الأقل، وقد تم اختيارها كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022 من قبل منظمة السياحة العالمية.

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