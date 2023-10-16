Minecraft تتجاوز عتبة 300 مليون نسخة

(MENAFN
- Al Watan) تجاوزت مبيعات لعبة الفيديو ((ماينكرافت))، المملوكة لشركة ((مايكروسوفت)) الأمريكية، التي تتيح لمستخدميها بناء مدن افتراضية، عتبة 300 مليون نسخة، على ما أعلن القائمون عليها الأحد، في نتيجة تعزز مكانتها كأكثر لعبة تحقق مبيعات في العالم عبر التاريخ.
وذكر منشور عبر موقع ((ماينكرافت)) الإلكتروني: ((في المرحلة الأخيرة، تجاوزنا عتبة 300 مليون نسخة، وهو إنجاز لم يكن أحد يحلم به عندما كنا جميعا نبني أول بيوتنا الطينية)).
وعلى سبيل المقارنة، باعت لعبة ((غراند ثيفت أوتو 5)) أكثر من 180 مليون نسخة في العالم منذ إصدارها في 2013، بحسب ((تيك-تو))، وهي الشركة الأم لناشرة اللعبة ((روكستار غيمز)).
وصدرت لعبة ((ماينكرافت)) في 2011 نتيجة جهود شخص واحد، وهو السويدي ماركوس بيرسون، الذي شارك إلى جانب جهات قليلة في تأسيس ((موجانغ إستوديو))، وسعى من خلالها إلى إنجاز مشروعه.
وتقوم ((ماينكرافت))، التي تحظى بإعجاب القراصنة كما الأطفال، على استكشاف عالم لا نهائي يمكن للاعبين فيه جمع مواد (من خلال أعمال التعدين)، واستخدامها في إنشاء مدنهم الافتراضية.
ويعتبر كثيرون أن ((ماينكرافت)) بمثابة لعبة ليغو افتراضية. وبفضل التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر، يمكن للأشخاص الذين يلعبونها عبر جهاز كمبيوتر إنشاء عناصر خاصة بهم.
وفي 2014، حققت اللعبة نجاحا مكّن ماركوس بيرسون من بيع ((موجانغ إستوديو)) إلى ((مايكروسوفت)) بـ2.5 مليون دولار.
MENAFN16102023000089011017ID1107252335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.