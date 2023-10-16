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المحتوى المسيء للأطفال يغرم X

10/16/2023 11:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) فرضت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا غرامة على منصة ((إكس)) المملوكة لإيلون ماسك، مشيرةً إلى أنّ موقع التواصل هذا فشل في إظهار كيفية قمعه للمحتوى الذي ينطوي على إساءة للأطفال.
وفرضت مفوضة ((إي سايفتي)) جولي إنمان غرانت، غرامة قدرها 610.500 دولار أسترالي (385 ألف دولار أمريكي) على المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر، منتقدة ((حديثها الفارغ)) عن هذه القضية.
وأطلقت إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في ((إكس))، تحذيراً رسمياً لشركة ((غوغل)) بسبب عدم وفائها بمسؤولياتها في ما يتعلق بمعالجة المواد المسيئة للأطفال.
وقالت إنمان غرانت، إن الكشف الاستباقي عن المحتوى الذي ينطوي على استغلال للأطفال في ((إكس)) انخفض من 90 % إلى 75 % خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت عملية الاستحواذ.
وتابعت: ((لقد صرّحت المنصة علناً بأن معالجة الاستغلال للأطفال هي من أهم أولوياتها، لكن اتضح أن ذلك مجرد كلام فارغ)). وأضافت: ((من الضروري ترجمة التصاريح إلى أفعال)).
وتواصلت وكالة فرانس برس مع منصة ((إكس)) للحصول على تعليق في هذا الشأن، لكنّ رد الشركة كان عبارة عن رسالة إلكترونية جاء فيها ((نحن مشغولون حالياً، الرجاء معاودة التواصل معنا لاحقاً)).

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