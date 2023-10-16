ولي عهد الكويت يستقبل وزير الخارجية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظهما الله ـ، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق، المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
كما تم استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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