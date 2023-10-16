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ضبط 5 مواطنين لإشعالهم النار في محمية طويق بالرياض ومنتزه السودة بعسير - جريدة الوطن السعودية

10/16/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق بمنطقة الرياض، ومتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامتها تصل إلى (3000) ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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