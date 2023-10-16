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بدء العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث - جريدة الوطن السعودية

10/16/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحلات والمنشآت المشمولة لتصحيح أوضاعها.
ويشمل الجدول المحدث ما يلي:
مخالفات الأنشطة التجارية، وإتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسب المبيعات، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومحطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات المباني.
وللإطلاع على الجدول المحدث من هنا

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