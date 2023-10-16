بدء العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحلات والمنشآت المشمولة لتصحيح أوضاعها.
ويشمل الجدول المحدث ما يلي:
مخالفات الأنشطة التجارية، وإتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسب المبيعات، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومحطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات المباني.
وللإطلاع على الجدول المحدث من هنا
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