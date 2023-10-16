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استشهاد 13 صحفيا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة - جريدة الوطن السعودية

10/16/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 13 صحفياً فلسطينياً، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إضافة إلى إصابة عشرين بجروح، وفقدان اثنين.
وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان، أن نحو 50 مؤسسة إعلامية وصحفية تم تدميرها بالكامل، وقصف وتدمير 20 منزلا للصحفيين، لافتة النظر إلى أن انقطاع الكهرباء والإنترنت عن قطاع غزة تسبب في فقدان عملية نشر وتوثيق وتصوير الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
ودعت النقابة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والعمل مع كل الجهات الدولية، لفضح انتهاكاتهم الخطيرة للقانون الدولي بحق الصحفيين.

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