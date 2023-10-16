استشهاد 13 صحفيا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 13 صحفياً فلسطينياً، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إضافة إلى إصابة عشرين بجروح، وفقدان اثنين.
وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان، أن نحو 50 مؤسسة إعلامية وصحفية تم تدميرها بالكامل، وقصف وتدمير 20 منزلا للصحفيين، لافتة النظر إلى أن انقطاع الكهرباء والإنترنت عن قطاع غزة تسبب في فقدان عملية نشر وتوثيق وتصوير الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
ودعت النقابة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والعمل مع كل الجهات الدولية، لفضح انتهاكاتهم الخطيرة للقانون الدولي بحق الصحفيين.
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