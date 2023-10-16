الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى جهود عالمية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) دعا معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، للوصول إلى توافق عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة أن يتم تطوير أطرها والبدء بتنفيذها في أقرب وقت.

وخلال مشاركته في فعاليات "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه "مؤسسة دبي للمستقبل"، اعتبر معالي عمر العلماء أن العالم بحاجة إلى نهج جديد لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وقال في هذا السياق: "أعتقد أن المسار الأفضل للمناقشات القائمة حالياً حول العالم فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي هو وضع ضوابط لاستخدام التكنولوجيا بدلاً من محاولة التحكم بالتكنولوجيا نفسها".

وخلال الملتقى الذي شهد مشاركة أكثر من 2200 خبير ومتخصص ومسؤول تقني من كبرى شركات التكنولوجيا والاستشارات مثل "مايكروسوفت" و"ديلويت" و"برايس ووترهاوس كوبرز" و"آي بي إم"، أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل" عن إطلاق "تحالف دبي للذكاء الاصطناعي"، والذي يهدف لتوفير منصة قائمة على الشراكة والتعاون في تسريع تبنّي التقنيات الصاعدة وتنظيم معايير الابتكار، وتحفيز أفكار إيجابية وتطبيقات مؤثرة في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادات ومجتمعات المستقبل.

من جانبه، وجّه خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، دعوة للشركات والمبتكرين للانضمام إلى التحالف، الذي سيركز على تطوير تجارب تكنولوجية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والجيل التالي من شبكة الانترنت "الويب 3" (Web3).

كذلك، وخلال الملتقى، أطلقت دبي الرقمية بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي خدمة منصة "دبي.AI" والتي تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات ومعلومات عن مدينة دبي، وتوفر مصدراً شاملاً وتفاعلياً وموحداً للمعلومات يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية..

هذا وقد شهد الملتقى العالمي مداخلات هامة من الخبراء من شركات التكنولوجيا الدولية والاستشارات. وأكدت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن أتمتة العمليات في مكان العمل أصبحت وشيكة، حيث يُرجّح أن يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من تأدية المهام اليومية على نطاق واسع، مثل حجز الرحلات الجوية وإنشاء التقارير بشكل مستقل في غضون الأشهر الـ 18 إلى 20 المقبلة.

من جهة أخرى، اعتبر عدد من المشاركين في الملتقى أن القطاع المصرفي العالمي قد يحقق إيرادات إضافية تصل إلى 400 مليار دولار بفضل التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

واعتبر خبراء رقميون في شركة "ديلويت" أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعود بالفائدة بشكل خاص على كل ما يتعلق بعمليات الطاقة النووية والعمل المناخي واكتشاف الأدوية، في حين سيكون القطاعان الصناعي والصيدلاني من بين القطاعات الأسرع تكيفاً مع هذه التكنولوجيا الناشئة.

من جانبه، أشار عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن الشركة ستقوم اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بتمكين أفراد طاقمها من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تزويدهم بدورات تدريبية على النماذج المتقدمة.