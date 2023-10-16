حسب مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية: بوبيان أكثر المؤسسات المالية الإسلامية أماناً في الكويت والثاني خليجياً

MENAFN - AETOSWire) تمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد بدخوله ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية حيث احتل المركز الأول كأكثر المؤسسات المالية الإسلامية أماناً في الكويت والثاني على مستوى الخليج، بينما تمكن لأول مرة من إدراج نفسه ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وهي القائمة التي تشمل كلاً من البنوك الإسلامية والتقليدية ليضع نفسه في قائمة الكبار على مستوى المنطقة خلال 2023.

وقد اعتمدت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية في تقييمها وتصنيفها لأكثر البنوك أماناً على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للبنوك من قبل وكالات التصنيف العالمية "موديز وفيتش وستاندر أند بورز" بالإضافة إلى معايير إجمالي الأصول لقائمة أكبر 500 بنك عالمياً.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات و الإدارة المالية و الخزانة و الإدارة القانونية عبدالسلام الصالح عن فخره بهذا الإنجاز والتقدم الملحوظ ضمن قائمة التصنيفات العالمية كونه تقدير عالمي يؤكد قدرة ونجاح البنك في اتخاذ كافة الإجراءات التحوطية والمالية المعتمدة دولياً اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك.

وأضاف "مع تصدر بنك بوبيان ووصوله إلى المركز الثاني مقارنة بالمركز الرابع خلال العام الماضي ضمن نفس القائمة نستيطع القول انه استطاع فرض مكانته وريادته بين الأسواق المحلية لاسيما وأن عام 2023 كان ولايزال يحمل الكثير من التحديات بالنسبة للقطاع المصرفي إلا أننا واثقون من الثبات والاستمرار في تحقيق المزيد وفق كفاءة عالية"

وأوضح أن إدراج أسم بنك بوبيان لأول مرة ضمن قائمة العشر الأكثر أماناً بين البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة ووجوده في المركز التاسع يُعد إنجازاً كبيراً لايقل أهمية عن أي تصنيف اجتازه البنك مؤخراً إنما يأتي لنُكمل به نجاح استراتيجية النمو المستدام وتحقيق أعلى مستويات التميز والابتكار في كافة القطاعات وترسيخ رؤية الريادة العالمية نحو صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية.

وأكد الصالح "إن حصولنا على هذه التصنيفات لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج الجهود التى بذلت في السنوات الأخيرة لتحقيق استرتيجية قوية قائمة على تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز وكسب ثقة العملاء ووضع استراتيجيات التحول الرقمي بما يعزز تغيير المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية.

وأشار إلى أن التصنيف يكتسب أهميته من أهمية وقوة المؤسسة المانحة المشهود لها بالقوة والحيادية التامة واعتمادها على مرجعية الأرقام والتقارير الموثقة لاسيما وانها تعكس الصعود التدريجي لبوبيان ووصوله إلى المركز الثالث محلياً.

الأكثر أماناً واستقراراً

وقالت مؤسسة غلوبل فاينانس في تقريرها ان الاستقرار والأمان مازالا على رأس الأولويات حالياً في عالم المال والأعمال وأول اهتمامات المستثمرين حول العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه القائمة التي تضم أكثر البنوك أمانا في العالم.

وأضافت " أن الكثير من المستثمرين والعملاء حول العالم ينظرون إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للبنوك كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان البنوك التي يتعاملون معها".

وضمت القائمة الرئيسية لأفضل عشرة بنوك خليجية إسلامية 3 بنوك كويتية يتصدرها بنك بوبيان و3 بنوك قطرية و وبنكان لكلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والممكلة العربية السعودية.

المائة الكبار

ومؤخراً تم اختيار البنك ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج بذلك سنوات من الإنجاز والنجاحات التى حققها وصعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي.

وتم وضع هذه القائمة التي تعدها سنوياً مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الارباح لعام 2022.

نمو المؤشرات المالية

وأوضح الصالح أن بنك بوبيان استطاع أن يُشكل لنفسه حالة مميزة على مستوى البنوك الكويتية ومصارف المنطقة بسبب التطورات الكبيرة التى شهدها على مدار السنوات الاخيرة ليضع نفسه في مصاف البنوك المحلية والإقليمية كبنك متكامل في الخدمات المصرفية الإسلامية ويتربع على عرش البنوك الكويتية ليكون الثالث بين البنوك الكويتية في الكثير من المؤشرات المالية.

وبلغت الارقام خلال الـ 13 عاماً الأخيرة فقط ارتفعت اصول البنك من حوالي3 مليار دولار أمريكي (1 مليار د.ك) الى حوالي 26 مليار دولار أمريكي حالياً (8 مليار د.ك) ، وخلال السنوات الخمس الاخيرة ارتفعت الارباح التشغيلية من 277 مليون دولار (85 مليون د.ك) إلى حوالي 328 مليون دولار أمريكي (101 مليون د.ك) بينما ارتفعت نسبة البنك من التمويلات الإسلامية من 8.55% إلى 11.26% ومن الودائع من 8.13% إلى10.71 %.

واستطاع بنك بوبيان خلال الفترة من 2015 إلى الآن من تحسين مركزه ضمن قائمة البنوك الكويتية، حيث قفز مركزه سوقياً من حيث اجمالي الاصول من المركز الـ 8 إلى المركز الـ 3 ومن حيث التمويلات من المركز الـ 8 الى المركز الـ 3 ، كما تتضمن خطط بوبيان التوسع عالمياً حيث نجح في رفع حصته في بنك لندن والشرق الاوسط من 82% إلى حوالي 72% حالياً.

وقد جنى البنك ثمار التركيز على الخدمة حيث حصل بشكلٍ مستمر على أعلى مستويات رضا العملاء في الكويت متوجا ذلك بحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء من سيرفس هيرو على مدار 13 عاماً متتالية.