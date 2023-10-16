السنغال وموريتانيا تدعمان طلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

MENAFN - AETOSWire) تعبيراً عن العلاقات الدبلوماسية العميقة بينهما والتزاماً بتحقيق الأهداف المشتركة، تعهّد كلّ من رئيس جمهورية السنغال والجمهورية الإسلامية الموريتانية رسمياً بدعم طلب ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وقد استقبل فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال بحرارة معالي أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وخلال المحادثات التي جرت بينهما، ركّز الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتزام السنغال بدعم التطلعات العالمية للمملكة العربية السعودية. وأعرب سعادة أحمد الخطيب عن خالص امتنانه لجمهورية السنغال، مُشيراً إلى أهمية الدعم الذي تقدمّه السنغال للمملكة، والذي تجسّد أيضاً بتقليده وسام الأسد الوطني السنغالي.

كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الغزواني معالي أحمد الخطيب والوفد المُرافق له في القصر الرئاسي بنواكشوط.

وخلال الاجتماع الذي حضره كبار الشخصيات من كلا البلدين، أكّد الرئيس الموريتانيّ حرص بلاده على دعم مبادرات المملكة والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

من شأن هذه المواقف الداعمة أن تُبيّن الثقة الدولية المتنامية في رؤية المملكة العربية السعودية وقدرتها على استضافة الأحداث والفعاليات العالمية. وتبقى المملكة ملتزمة ببناء علاقات قوية وتعزيز النمو المتبادل والتفاهم والأهداف المشتركة على الساحة العالمية.

لمحة عن وزارة السياحة السعودية:

تأسست وزارة السياحة السعودية في عام 2000 وهي تكرّس جهودها لدعم النمو طويل الأمد في قطاع السياحة في المملكة. يتمثل طموحها الأساسي في تحقيق رؤية المملكة للسياحة من خلال خلق الفرص والمنصات التي تُثري التجربة السياحية وتعزز تنمية رأس المال البشري الوطني. وتسعى وزارة السياحة جاهدةً، من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية والجهات المعنية الرئيسية في القطاع والقطاعين العام والخاص، إلى دفع عجلة نمو السياحة المستدامة وذلك بفضل السياسات التطلّعية والاستثمارات السياحية المُوجهة ومبادرات تنمية المواهب البشرية. تستمد استراتيجية وزارة السياحة جذورها العميقة في الأصالة العربية، وتستند إلى البيانات وأنظمة التنفيذ المتكاملة. وتتمثل مهمتها الأساسية في تشريع أبواب المملكة العربية السعودية أمام العالم وتحويلها إلى مركز تتجسّد فيه يومياً القصص والتجارب السياحية غير القابلة للنسيان.

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