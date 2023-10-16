كيونت تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها بحدث عالمي ضخم وعروض إطلاق منتجات والتزام بحماية البيئة

MENAFN - AETOSWire) احتفلت "كيونت" QNET، شركة البيع المباشر العالمية التي تركز على منتجات العافية ونمط الحياة الصحي، بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيسها بتنظيم حدث مزدوج مذهل في "بينانج" بماليزيا. واستقطب الحدث، الذي شكّل علامة فارقة في مسيرة الشركة، قرابة 20 ألف شخص من أكثر من 20 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، ضمن مؤتمرين متعاقبين عُقدا خلال شهر سبتمبر.

وانسجاماً مع التزام الشركة بالتشجيع على تبني نمط حياة صحي وتقليل أثرها البيئي، أطلقت "كيونت" منتجين مستقلين خلال فعاليات الذكرى السنوية، وهما:

نظام ترشيح المياه Homepure Nova مع خرطوشة Pi-Plus – وهو إصدار معزز من نظام HomePure Nova لترشيح المياه من 9 مراحل الأفضل مبيعاً للشركة، الذي يَعد العملاء بترطيب محسّن ومزايا مضادة للأكسدة في مياه الشرب الخاصة بهم.

تشكيلة ساعات Bernhard H Mayer OMNI – وهي مجموعة جديدة من الساعات السويسرية المصنوعة من مواد صديقة للبيئة حاصلة على شهادة (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، لتؤكد أن الفخامة والاستدامة يمكنهما أن يسيران جنباً إلى جنب.

وبهذه المناسبة، قالت "مالو كالوزا"، المديرة التنفيذية لشركة "كيونت": "نحن فخورون للغاية بمنظومة الأعمال المتميزة التي طورناها، تماشياً مع فلسفتنا الجوهرية التي تجسّدها مؤسسة RYTHM – التي تعني "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية". وبينما نحتفي بهذه المحطة الهامة في رحلتنا، فإننا نتطلع بعين التفاؤل لمستقبل يزخر بوعود وإمكانات إيجابية لا حصر لها. وانطلاقاً من التزامنا بالابتكار والاستدامة وبناء مجتمع عالمي، تتهيأ "كيونت" ليس فقط للتكيّف مع المتغيرات بل وأيضاً تحقيق الازدهار في مشهد العافية وأسلوب الحياة العصري النابض بالحيوية، عبر توفير فرص لا مثيل لها لريادة الأعمال والتطور الشخصي للأفراد في مختلف أنحاء العالم. وسوف نواصل هذه الرحلة المذهلة معاً، بينما ننتقل إلى الفصل الثاني من مبادراتنا الهادفة إلى التأثير في حياة الناس بشكل إيجابي والترويج للصحة والعافية الشاملة".

كما يأتي الحدث الذي نظمته "كيونت" بمثابة اعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به عملاؤها الأوفياء وموزعوها المتفانون في دولة الإمارات طوال مسيرة تطور الشركة. حيث حافظت "كيونت" على حضورها القوي في دولة الإمارات لفترة طويلة، ما يؤكد التزامها الثابت بدعم المجتمع المحلي. كما ساهمت الشركة بصورة كبيرة في تعزيز مشهد ريادة الأعمال في الإمارات، عبر دعم العديد من الأفراد لتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي والتطور الشخصي. وقد أصبحت منتجات "كيونت" مكونات أساسية في المنازل بالإمارات، الأمر الذي عزّز التوجه نحو تبني أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة.

وقد وفرت الفعاليات التي انعقدت على مدار خمسة أيام منصة قيّمة لعملاء وموزعي "كيونت" لتعميق معرفتهم بالمنتجات، والتفاعل مع الخبراء، والاطلاع على العروض الحية للمنتجات. كما استفاد الحضور أيضاً من الجلسات التدريبية المخصصة لتطوير الأعمال، وفرص التعلّم من الموزعين الناجحين، إضافة إلى اكتساب رؤى معمقة حول الصناعة بشكل عام. وشهدت الفعاليات كذلك حضور عدد من مشاهير هوليوود وتخللتها عروض أدائية قدمها فنانون ترفيهيون مشهورون عالمياً.

ومن منطلق التزامها بالاستدامة تماشياً مع مبادئ مؤسسة RYTHM الخاصة بها، تنخرط "كيونت" بنشاط أيضاً في بناء إرث مستدام وأخضر في دبي، وخاصة ضمن مشروع غابة المانجروف بمحمية جبل علي للحياة البرية. حيث شرعت "كيونت"، بالتعاون مع "إيكوماتشر" Echomatcher وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الإمارات مقراً لها، في مهمة طموحة تتمثل في زراعة أشجار القرم "المانجروف"، التي تلعب دوراً حاسماً في ضمان استقرار البيئات الساحلية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنوع البيولوجي.

ونفذت "كيونت" عدداً من المبادرات المراعية للبيئة خلال فترة انعقاد الحدث من أجل تقليل بصمتها الكربونية. ويتجلى هذا التوجه نحو الاستدامة في كل جانب من جوانب الحدث، بدءاً من الشراكة مع مورّدين مسؤولين بيئياً لعمليات بناء الأكشاك، إلى الاستغناء عن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقليل المواد المطبوعة من خلال اعتماد بدائل رقمية مثل رموز الاستجابة السريعة، وانتهاءاً بتوزيع المشتريات في حقائب قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من مواد صديقة للبيئة. ويعد الموقع الذي اختارته "كيونت"، وهو مركز مؤتمرات سيتيا سبايس في بينانج، أول مركز مؤتمرات هجين يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، كما أنه حاصل على اعتماد "مؤشر المباني الخضراء" أيضاً. ويُطبق المركز أيضاً مبادرات مثل تعبئة مياه الشرب داخل المركز، وفرز النفايات، والاستفادة من مياه الأمطار لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية.

وفي خطوة استشرافية نحو تحقيق الريادة البيئية، تعهدت "كيونت" بزراعة 2500 شجرة في ماليزيا، لتعويض البصمة الكربونية للحدث.

نبذة عن شركة كيونت:

كيونت هي شركة متخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي تمكّن الأفراد من تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازناً. تأسست كيونت في عام 1998، وتحتفل خلال العام الجاري بمرور 25 عاماً على إحداثها أثر حول العالم من خلال عروض منتجاتها المختلفة ونموذج عملها المبتكر القائم على التجارة الإلكترونية.

تفخر كيونت بعضويتها في جمعية البيع المباشر في العديد من البلدان، وكذلك في جمعية هونغ كونغ للأغذية الصحية ورابطة صناعة المكملات الصحية في سنغافورة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تنشط كيونت في رعاية الفعاليات الرياضية حول العالم، وتتمثل بعض الشراكات الأكثر تميزاً في كونها شريك البيع المباشر لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم وبطولة دوري الأندية الإفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يؤكد التزامها بالتميز والتوسع العالمي.

لمزيد من المعلومات حول "كيونت" ومؤسسة RYTHM – "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية"، التابعة لها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ"كيونت":