فوائد علاجية عديدة للزنجبيل

(MENAFN
- Al Watan) - للزنجبيل دور كبير في علاج أمراض المعدة والأمعاء لتأثيراته المهدئة والمنشطة للدورة الدموية وهو علاج لنزلات البرد والروماتيزم.
- تؤكد الدراسات العلمية أن للزنجبيل فوائد علاجية عديدة، بما فيها تأثيره المضاد للفيروسات، حتى أنه لم تحدد جميعها إلى الآن.
- يوصي الأطباء باستخدام الزنجبيل عند ظهور أولى علامات نزلات البرد. لأنه بالإضافة إلى تأثيره المضاد للالتهابات يساعد على تخفيض حرارة الجسم.
- المركبات الكيميائية في الزنجبيل الطازج تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم. وبالإضافة إلى ذلك له خصائص مضادة للديدان.
- ينصح الأطباء بتناول 5-10 غرامات من الزنجبيل يوما إذا لم تكن هناك موانع صحية.
- يستخدم الزنجبيل في الاستنشاق لأنه ينظف الجهاز التنفسي ويعالج الزكام. لذلك ينصح الأطباء باستنشاق بخار منقوع الزنجبيل.
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