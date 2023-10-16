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فوائد علاجية عديدة للزنجبيل

10/16/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Al Watan) - للزنجبيل دور كبير في علاج أمراض المعدة والأمعاء لتأثيراته المهدئة والمنشطة للدورة الدموية وهو علاج لنزلات البرد والروماتيزم.
- تؤكد الدراسات العلمية أن للزنجبيل فوائد علاجية عديدة، بما فيها تأثيره المضاد للفيروسات، حتى أنه لم تحدد جميعها إلى الآن.
- يوصي الأطباء باستخدام الزنجبيل عند ظهور أولى علامات نزلات البرد. لأنه بالإضافة إلى تأثيره المضاد للالتهابات يساعد على تخفيض حرارة الجسم.
- المركبات الكيميائية في الزنجبيل الطازج تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم. وبالإضافة إلى ذلك له خصائص مضادة للديدان.
- ينصح الأطباء بتناول 5-10 غرامات من الزنجبيل يوما إذا لم تكن هناك موانع صحية.
- يستخدم الزنجبيل في الاستنشاق لأنه ينظف الجهاز التنفسي ويعالج الزكام. لذلك ينصح الأطباء باستنشاق بخار منقوع الزنجبيل.

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