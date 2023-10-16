إضاءة القصيم ينطلق بـ30 جهة مشاركة

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت الفعاليات الفنية والثقافية لملتقى إضاءة القصيم، والذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فندق موفنبيك القصيم بمدينة بريدة، والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في البيئة الثقافية والفنية، ووضع مساحة تفاعلية بينهم وبين المجتمع.
واستمرت الفعاليات يومين، اشتملت على جلسات حوارية تناولت قصص النجاح وجودة الحياة، وعقد برامج فنية ومجتمعية، كما شارك في الملتقى 30 جهة من الجهات الخاصة والحكومية وغير الربحية لتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
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