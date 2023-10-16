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إضاءة القصيم ينطلق بـ30 جهة مشاركة

10/16/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت الفعاليات الفنية والثقافية لملتقى إضاءة القصيم، والذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فندق موفنبيك القصيم بمدينة بريدة، والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في البيئة الثقافية والفنية، ووضع مساحة تفاعلية بينهم وبين المجتمع.
واستمرت الفعاليات يومين، اشتملت على جلسات حوارية تناولت قصص النجاح وجودة الحياة، وعقد برامج فنية ومجتمعية، كما شارك في الملتقى 30 جهة من الجهات الخاصة والحكومية وغير الربحية لتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

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