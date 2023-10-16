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الصين تكتشف عنصرا أرضيا نادرا

10/16/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت الصين في اكتشاف ((نيوبوباوتيت)) (niobobaotite)، الذي يحتوي على النيوبيوم والباريوم والتيتانيوم والحديد والكلوريد وهو عنصر نادر لم يسبق له مثيل يحتوي على عنصر أرضي نادر مطلوب لخصائصه فائقة التوصيل وسيحقق مكاسب طائلة للصين.
ويعد الخام أو الخامة (Ore)‏ عبارة عن نوع من الصخور الحاوية على المعادن التي تكون حاوية في تركيبها على الفلزات. وبعد استخراج الخام يجب معالجته للحصول على المعدن أو العنصر المطلوب، وفق روسيا اليوم.
ووفقا للعلماء، فإن النيوبيوم هو المكون الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الخام المكتشف، كونه يحظى بتقدير كبير في صناعة الصلب لقوته، كما أنه يحتوي على خصائص فائقة التوصيل.
ويستخدم هذا المعدن ذو اللون الرمادي الفاتح حاليا في الغالب في إنتاج الفولاذ، الذي يتم تقويته دون إضافة وزن كبير. ويستخدم النيوبيوم أيضا في صناعة السبائك الأخرى (المواد المصنوعة من خليط من المعادن) ويمكن العثور عليه في مسرعات الجسيمات وغيرها من المعدات العلمية المتقدمة لأنه موصل فائق في درجات الحرارة المنخفضة، وفقا للجمعية الملكية للكيمياء.

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