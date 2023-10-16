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مخالفة مرورية بمليون دولار

10/16/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) لا بد أنه أصيب بالدوار بعد أن تلقى مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونا وأربعمائة ألف دولار، لكن المسؤولين في ولاية جورجيا الأمريكية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.
قال كونور كاتو لمحطة ((دبليو إس ايه في- تي في)) التلفزيونية المحلية إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كلم/ساعة في منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 9 كلم/ساعة فيها.
اتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنا منه أن ثمة خطأ مطبعي، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة في ديسمبر المقبل.
أوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه كاتو لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمي آلي بدلا من ترك خانة الغرامة خالية.

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