افتتاح معرض رحلة الكتابة والخط بالمدينة المنورة

(MENAFN
- Al Watan) نيابة عن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، افتتح وكيل الإمارة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان أمس، معرض "رحلة الكتابة والخط" الذي تنظمه وزارة الثقافة بنسخته الثانية تحت شعار "دروب الروح" في مركز المدينة للفنون.
ويهدف المعرض إلى إبراز أهمية الخط العربي بوصفه عنصراً جوهرياً في الثقافة والهوية العربية، كما يسلّط الضوء على البُعد الروحي للخطّ العربي ويقدّم رحلة متكاملة تستعرض الروحانية التي تغمُر الخطّاطين والفنّانين والمصممين المعاصرين لدى ممارستهم هذا الفن، فيما تتوزع محتوياته على أربعة أقسام رئيسة تشمل النور، والحرف، والمساحة، والشعر، والتي تُمثّل المفاهيم المُؤطِّرة للأعمال الفنية المعروضة.
وتأتي استضافة المدينة المنوّرة للمعرض لتضفي قيمة فريدة عليه؛ نظراً للأهمية الروحية التي تتمتع بها، فيما يستمر المعرض في استقبال الزوار حتى الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل ليُتيح الفرصة للانطلاق في رحلةٍ وجدانية غامرة من الاكتشاف والتأمُّل في جماليات الخط العربي، وإدراك قيمته باعتباره كنزاً ثقافياً ومظهراً من مظاهر تراث المملكة وثقافتها والتاريخ الإسلامي.
ويضم المعرض أعمالاً فنية إسلامية ومخطوطاتٍ نادرة من مقتنيات وزارة الثقافة بالإضافة إلى المقتنيات الخاصة، وعدد من الأعمال المُعارة من متحف معهد العالم العربي في باريس والمعهد الوطني للتراث في تونس، حيث يُشارك 34 خطاطاً وخطاطة من 11 جنسية، و19 فناناً ومصمماً معاصراً من 12 جنسية، بأعمالٍ فريدة تُعرض لأول مرة. ويُعد معرض "رحلة الكتابة والخط" أحد الفعاليات الرئيسة التي تنفذها وزارة الثقافة للاحتفاء بالخط العربي، كونها إحدى مبادرات "عام الخط العربي (2020-2021)" التي تضمنت سلسلة فعاليات وأنشطة هدفت إلى الاحتفاء به والمحافظة عليه، وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب الجهود الوطنية التي أثمرت عن إدراج "الخط العربي" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2022 بقيادة المملكة وبالتعاون مع 15 دولة عربيّة. حضر حفل الافتتاح، الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف بالإنابة إبراهيم السنوسي، والرئيس التنفيذي للعمليات بنماء المنورة والمشرف العام على مركز المدينة للفنون رانية جليدان، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمعرض، وعدد من الفنانين المشاركين من داخل وخارج المملكة.
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