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افتتاح معرض رحلة الكتابة والخط بالمدينة المنورة

10/16/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، افتتح وكيل الإمارة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان أمس، معرض "رحلة الكتابة والخط" الذي تنظمه وزارة الثقافة بنسخته الثانية تحت شعار "دروب الروح" في مركز المدينة للفنون.
ويهدف المعرض إلى إبراز أهمية الخط العربي بوصفه عنصراً جوهرياً في الثقافة والهوية العربية، كما يسلّط الضوء على البُعد الروحي للخطّ العربي ويقدّم رحلة متكاملة تستعرض الروحانية التي تغمُر الخطّاطين والفنّانين والمصممين المعاصرين لدى ممارستهم هذا الفن، فيما تتوزع محتوياته على أربعة أقسام رئيسة تشمل النور، والحرف، والمساحة، والشعر، والتي تُمثّل المفاهيم المُؤطِّرة للأعمال الفنية المعروضة.
وتأتي استضافة المدينة المنوّرة للمعرض لتضفي قيمة فريدة عليه؛ نظراً للأهمية الروحية التي تتمتع بها، فيما يستمر المعرض في استقبال الزوار حتى الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل ليُتيح الفرصة للانطلاق في رحلةٍ وجدانية غامرة من الاكتشاف والتأمُّل في جماليات الخط العربي، وإدراك قيمته باعتباره كنزاً ثقافياً ومظهراً من مظاهر تراث المملكة وثقافتها والتاريخ الإسلامي.
ويضم المعرض أعمالاً فنية إسلامية ومخطوطاتٍ نادرة من مقتنيات وزارة الثقافة بالإضافة إلى المقتنيات الخاصة، وعدد من الأعمال المُعارة من متحف معهد العالم العربي في باريس والمعهد الوطني للتراث في تونس، حيث يُشارك 34 خطاطاً وخطاطة من 11 جنسية، و19 فناناً ومصمماً معاصراً من 12 جنسية، بأعمالٍ فريدة تُعرض لأول مرة. ويُعد معرض "رحلة الكتابة والخط" أحد الفعاليات الرئيسة التي تنفذها وزارة الثقافة للاحتفاء بالخط العربي، كونها إحدى مبادرات "عام الخط العربي (2020-2021)" التي تضمنت سلسلة فعاليات وأنشطة هدفت إلى الاحتفاء به والمحافظة عليه، وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب الجهود الوطنية التي أثمرت عن إدراج "الخط العربي" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2022 بقيادة المملكة وبالتعاون مع 15 دولة عربيّة. حضر حفل الافتتاح، الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف بالإنابة إبراهيم السنوسي، والرئيس التنفيذي للعمليات بنماء المنورة والمشرف العام على مركز المدينة للفنون رانية جليدان، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمعرض، وعدد من الفنانين المشاركين من داخل وخارج المملكة.

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