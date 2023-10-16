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الصناعات العسكرية تطلق عددا من الفرص الاستثمارية

10/16/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم, عن عددٍ من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وعبر منصة "استثمر في السعودية" بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث أتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.
وتأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقاً.
وتهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات، كما تستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.
وقدم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, الشكر لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على الدعم المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة "استثمر في السعودية" من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة.
وتحث الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها الالكتروني والتواصل مع فريق العمل للإجابة على أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكلٍ أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: ( gov ).

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