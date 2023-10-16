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البحر الأحمر الدولية تؤسس أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية في السعودية

10/16/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت شركة البحر الأحمر الدولية، من تجهيز أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية مستقلة تماماً عن شبكة الكهرباء الوطنية في السعودية.
وبحسب بيان للشركة اليوم، تضم الشبكة أكثر من 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، وقد وُضعت نقاط الشحن في مواقع استراتيجية للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات، ولضمان جاهزية التنقل للأسطول الأولي لـ البحر الأحمر الدولية والمكوّن من 80 سيارة كهربائية من طراز لوسيد ومرسيدس.
وأوضحت الشركة أنه قد تم تخصيص سيارات مرسيدس-بنز طراز EQS ولوسيد طراز Air لنقل الزوار أثناء إقاماتهم في وجهة البحر الأحمر، حيث يمكنهم الاستفادة من أسطول السيارات الكهربائية الفاخرة من خلال الحجوزات المسبقة أو عند الطلب، سواءً عند قدومهم أو مغادرتهم مطار البحر الأحمر الدولي، أو في حال زيارة المنتجعات أو المرافق المختلفة أو التنقل فيما بينها.
وفيما يخص البنية التحتية اللازمة لخدمة الأسطول وصيانته وتشغيله، ذكرت الشركة أنه تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال أوائل زوّار الوجهة، ويشمل ذلك مركزاً للتنقل من المتوقع أن يساهم في استحداث 1500 وظيفة جديدة لسائقي المركبات، بالإضافة لمديري المراكز والفنيين والمتخصصين في شحن المركبات الكهربائية وغيرها من الفرص الأخرى.
وأضافت أن وجهة البحر الأحمر ستعتمد على الطاقة المتجددة فقط، كجزء من أهدافها الطموحة لتصبح محايدة للكربون عند تشغيلها بالكامل. وقد تم بالفعل بناء 5 محطات للطاقة الشمسية تضم 760 ألف من الألواح الكهربائية ستزوّد المرحلة الأولى من الوجهة بالطاقة، بما في ذلك أسطول المركبات الكهربائية وشبكة الشحن.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي ضمن خططها لتأسيس أسطول هو الأول من نوعه على مستوى السعودية، والمكون من الحافلات الكهربائية المحايدة للكربون، تعمل على نقل الموظفين في وجهة البحر الأحمر، لافتة إلى أنه يجري حالياً البحث عن حلول النقل المستدامة المماثلة بما يشمل الدراجات الكهربائية والشاحنات الصغيرة والكبيرة واليخوت والناقلات البحرية والقوارب ومركبات الصيانة والمركبات المخصصة لنقل الطائرات، بالإضافة إلى المركبات مخصصة للرحلات الترفيهية على الطرق الوعرة.

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