البحر الأحمر الدولية تؤسس أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) انتهت شركة البحر الأحمر الدولية، من تجهيز أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية مستقلة تماماً عن شبكة الكهرباء الوطنية في السعودية.
وبحسب بيان للشركة اليوم، تضم الشبكة أكثر من 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، وقد وُضعت نقاط الشحن في مواقع استراتيجية للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات، ولضمان جاهزية التنقل للأسطول الأولي لـ البحر الأحمر الدولية والمكوّن من 80 سيارة كهربائية من طراز لوسيد ومرسيدس.
وأوضحت الشركة أنه قد تم تخصيص سيارات مرسيدس-بنز طراز EQS ولوسيد طراز Air لنقل الزوار أثناء إقاماتهم في وجهة البحر الأحمر، حيث يمكنهم الاستفادة من أسطول السيارات الكهربائية الفاخرة من خلال الحجوزات المسبقة أو عند الطلب، سواءً عند قدومهم أو مغادرتهم مطار البحر الأحمر الدولي، أو في حال زيارة المنتجعات أو المرافق المختلفة أو التنقل فيما بينها.
وفيما يخص البنية التحتية اللازمة لخدمة الأسطول وصيانته وتشغيله، ذكرت الشركة أنه تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال أوائل زوّار الوجهة، ويشمل ذلك مركزاً للتنقل من المتوقع أن يساهم في استحداث 1500 وظيفة جديدة لسائقي المركبات، بالإضافة لمديري المراكز والفنيين والمتخصصين في شحن المركبات الكهربائية وغيرها من الفرص الأخرى.
وأضافت أن وجهة البحر الأحمر ستعتمد على الطاقة المتجددة فقط، كجزء من أهدافها الطموحة لتصبح محايدة للكربون عند تشغيلها بالكامل. وقد تم بالفعل بناء 5 محطات للطاقة الشمسية تضم 760 ألف من الألواح الكهربائية ستزوّد المرحلة الأولى من الوجهة بالطاقة، بما في ذلك أسطول المركبات الكهربائية وشبكة الشحن.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي ضمن خططها لتأسيس أسطول هو الأول من نوعه على مستوى السعودية، والمكون من الحافلات الكهربائية المحايدة للكربون، تعمل على نقل الموظفين في وجهة البحر الأحمر، لافتة إلى أنه يجري حالياً البحث عن حلول النقل المستدامة المماثلة بما يشمل الدراجات الكهربائية والشاحنات الصغيرة والكبيرة واليخوت والناقلات البحرية والقوارب ومركبات الصيانة والمركبات المخصصة لنقل الطائرات، بالإضافة إلى المركبات مخصصة للرحلات الترفيهية على الطرق الوعرة.
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