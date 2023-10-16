24 أكتوبر.. انطلاق النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

(MENAFN
- Al Watan) تتناول مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة المقرر عقدها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم، فيما سيتناول مؤتمر هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.
وسيشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة ومنها معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة PIF ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII Institute ياسر الرميان، وكذلك رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إلى جانب شخصيات مؤثرة مثل رئيس مجموعة شركات Carlyle) ديفيد روبنشتاين، وراي داليو من شركة Bridgewater Associates، وجيمي دايمون من شركة JP Morgan Chase & Co ، ولاري فنك من شركة BlackRock، وJane Fraser من شركة Citi، والدكتور باتريس موتسيبي من رئيس شركة African Rainbow Minerals، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HSBC القابضة نويل كوين، ونيل شين من شركة Sequoia Capital ، وديفيد سولومون من شركة Goldman Sachs وشيمارا ويكراماناياكي من شركة Macquarie Group، وMukesh Ambani من شركة Reliance Industries)، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة Standard Chartered) بيل وينتر، فضلًا عن حضور أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في ذه الأثناء.
وسيستكشف قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسون والرؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، كيف يمكن تسخير التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي لتحقيق ما هو في مصلحة العالم أجمع، وستتناول جلسات الحوار مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، ومجالات العالم الافتراضي، والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا في أفريقيا، وتطبيقات النانو، والتكنولوجيا الغذائية، وإنشاء المدن الذكية.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس معهد مبادرة مستقبل الاستثمار FII ياسر الرميان:" يواجه الكوكب والاقتصاد العالمي والمجتمع مجموعة من التحديات الصعبة، منها الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي، والبيئة، وتسريع التقدم التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعليم والصحة"، مبيناً أن النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول موضوع تشكيل مستقبل الإنسانية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار FII Institute، ريتشارد آتياس أن النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار ستعمل بصفتها دليلًا لكل دول العالم لتحديد جوهر عالمي جديد يعيد اكتشاف اتجاهاته في مجال الاستثمار، مفيدًا أن المبادرة ستتناول فائدة الأشخاص وأولوياتهم التي يجب مراعاتها عند وضع الإستراتيجية، معربًا عن ترحيبه لجميع المشاركين في هذه النسخة.
MENAFN16102023000089011017ID1107252262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.