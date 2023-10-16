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العنصرية الأمريكية ومقتل الطفل الفلسطيني

10/16/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) هل يعرف العنصري أنه كذلك؟ في نظري أن الأغلبية يستطيعون تمييز عنصريتهم ليس ذلك فحسب بل هم بارعون في تبريرها. كثيرًا ما يردد العنصريون جملة مثل ((لو كانت محبتي لأصلي وفصلي وديني وطائفتي وخوفي عليه عنصرية، فأنا عنصري))، وهي جملة (أكليشية) يرددها أصحاب العقلية التبريرية المتخمون بالعنصرية الفجة، تبرير عنصري مغلف بالبطولة والتضحية. حينما يقتل طفل طعنا في أمريكا في جريمة كراهية بسبب جنسيته الفلسطينية ودينه، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة ((حماس))، هنا ندرك أن مصيبتنا الحقيقية نحن البشر ليست في الخارج، بل هي متمركزة في دواخلنا في وعينا في مجهرنا الذي ننظر فيه إلى أنفسنا، كل إشراقتنا الروحية التي خلقنا بها الخالق تبارك وتعالى حجبناها بغرورنا وبـــ ((أنواتنا)) المنتفخة، ذواتنا المزيفة أصبحت هويتنا التي نعتقد أن بعضنا أفضل من بعض بسبب لون أو جنس أو دين أو مذهب أو عرق. هل يعقل أن يموت طفل عربي بسبب جنسيته ودينه وعمره 6 سنوات بهذه الطريقة الوحشية حيث تم طعنه بـــ 26 طعنة، ووالدته تصاب كذلك بجروح خطيرة ؟ وعلى يد رجل عمره 71 سنة فما بالك بالشباب؟! هذه الجريمة تفتح الباب على مصراعيه لمناقشة الصراع وخطاب الكراهية والعنصرية. واللافت أن تعليقاتنا وردود أفعالنا ما زالت تمارس الفعل ذاته، أي لم تخرج عن منطق التفوق على الآخر على طريقة هم ونحن. يقول بايدن((نحن كأمريكيين يجب علينا أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية لقد قلت مرارًا وتكرارًا أنني لن أصمت في وجه الكراهية، و لا يوجد مكان في أمريكا للكراهية ضد أي شخص)). في الحقيقة ليس غريبا ما حصل فتاريخ أمريكا يحكي لنا آلاف الحكايات عن موت البشر بسبب عنصرية اللون، تمامًا كما يموت غيرهم في كثير من بلدان العالم لأسباب عنصرية معجونة بالعنجهية البشرية ذاتها. ليس غريبًا على أمريكا وهي تتصدر نسبة العنف والجريمة وجرائم القتل الجماعي من بين الدول الغربية. هل تتذكرون ((جورج فلويد)) لفظ أنفاسه الأخيرة بصورة بشعة تحت ركبة الشرطي الأمريكي الأبيض. وأنا أقرأ تعليق بايدن، قفز إلى ذهني الرئيس الأمريكي ((أبراهم لينكولن)) خاصة أنني زرت متحفه في أمريكا والذي استطاع أن يقسم أمريكا عندما كان حاكمًا بطريقة إنسانية، وسعيه الحثيث إلى إنهاء العبودية، كانت قاعدته الأصيلة أن البشر ولدوا أحرارًا، ولكن هناك من قاومه في كثير من الولايات وحاجتهم الماسة للعبودية. هذه الحادثة القميئة انتهكت الحق في الحياة بسلام وانتهكت حقوق الطفل وحقوق المرأة. اللافت أن أمريكا بقيادة وزارة خارجيتها تصدر سنويا تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في كثير من دول العالم. حيث ترسم صورة سوداء قاتمة عن الوضع الحقوقي في كثير من الدول، وهو تقرير لا يعتبره المختصون في مسائل حقوق الإنسان تقريرًا دقيقًا بل هو تقرير يعد الأضعف من ناحية الجودة في المضمون والشكل، وكذلك من ناحية الإجراءات بمعنى لا يترتب عليه أي أثر، وبالتالي لا يعد تقريرًا ذا قيمة. أمريكا تتحدث كثيرًا عن احترام حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته ترتكب الانتهاك تلو الآخر في بلاد العالم المختلفة، من سجن جوانتانامو إلى باجرام إلى بوغريب، إلى الطفل الفلسطيني فلماذا هذه الازدواجية؟! تتحدث كثيرًا عن احترام حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته ترتكب الانتهاك تلو الآخر في العالم، من جوانتانامو إلى باجرام إلى بوغريب، فلماذا هذه الازدواجية؟!

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