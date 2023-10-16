88 سؤالًا تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية

بينما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح التسجيل للاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية، علمت ((الوطن)) أن عدد الأسئلة لاختبار الرخصة المهنية للاختبار التخصصي من 60 إلى 88 سؤالا حسب التخصص، مع تأكيد منع استخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبار. في حين تبلغ مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 5 سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة، وإتاحة إمكان الحذف أو التعديل على موعد الاختبار إلى قبل الاختبار الورقي بـ72 ساعة، والرقمي بـ48 ساعة.

36 تخصصًا

أوضح تربويون متابعون لاختبار الرخص المهنية أن الاختبار التخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، وتباين المجالات في التخصصات، التي يبلغ عددها في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 36 تخصصًا، ومدة الاختبار ساعتين، بالإضافة إلى ساعة لإجراءات الدخول، لافتين إلى إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز أو عند الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، ولا يشترط إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

المصحح الآلي

أضاف تربويون أنه بعد انتهاء الاخـتبار تصحح الإجابات باستخدام المصحح الآلي، وتُحلَّل النتائج، وتراجع معلومات المختبرين، وتدقق في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم تعلن النتائج مباشرة على صفحة المعلم في نظام الرخص المهنية، حيث سيدخل المعلم على نظام الرخص المهنية بعد ظهور النتائج، لإتمام عملية إصدار الرخصة المهنية المستحقة، وستزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بالنتائج بعد إصدار الرخصة المهنية إلكترونيا، وكذلك سترسل نتائج الاختبار عبر رسالة إلى جوال المتقدم. كما يمكنه الاطلاع عليها من خلال حسابه على نظام الرخص المهنية. ويهدف الاختبار إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، ويستهدف المعلمون والمعلمات ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص، والجهات المستفيدة من وزارة التعليم.

تجميعات سابقة

وتشهد الفترات التي تسبق الاختبارات التربوية والتخصصية تناقل تجميعات لأسئلة واردة في الاختبارات السابقة، والإجابات عنها، وبعض أبرز الملخصات والقوانين والنظريات والتعاريف العلمية، بالإضافة إلى إطلاق دورات تدريبية متخصصة (عن بُعد) برسوم مالية، يحضرها مئات المعلمين والمعلمات، تتناول تجميعات سابقة لاختبارات، وتزويد المتدربين ببعض المفاهيم العلمية التربوية والعلمية. كما تتضمن تلك الدورات إجراء اختبارات تجريبية (محاكاة) لاختبار الرخصة المهنية عبر نماذج Google، لضمان استفادة المتدربين من الدورات.

المواعيد ((ورق - محوسب))

الرجال:

. التسجيل من 23 أكتوبر الجاري حتى 24 يناير المقبل.

. الاختبار من 18 يناير المقبل حتى 27 يناير المقبل

النساء:

. التسجيل من 30 أكتوبر الجاري حتى 24 يناير المقبل.

. الاختبار من 18 يناير المقبل حتى 27 يناير المقبل.