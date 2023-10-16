مشغل ومحطات لخدمة نقل الحافلات بين المدن

دشن المشغل الجديد للحافلات ((الباصات)) بين المدن في المدينة المنورة مقره الجديد في المدينة المنورة بعد إحلال الشركة السابقة بشركة جديدة متحالفة مع شركة أجنبية أخرى إحدى الشركات التي اعلنت عنها الهيئة العامة للنقل لتحسين خدمة نقل الركاب بين المدن عبر أسطول من الباصات الحديثة والخدمات المتوفرة التي تقدم للراكب، وضمان المنافسة بين الشركات.

3 شركات

أوضح مدير محطة الجديدة للمشغل أعنان البلوي لـ((الوطن))، أن الامتياز للشركة السابقة ((المشغل السابق للحافلات بين المدن ينتهى 14 أكتوبر، والآن تم توزيعها على 3 شركات في الجنوب سابكتو، وفي الشمال (درب الوطن) وفي الشمال الغربي (ويست نورث)))، وشركة الشمال الغربي هي بديل للمشغل السابق سابكتو، حيث تقوم الآن الشركة بتقديم خدمة النقل عبر الحافلات الحديثة بنفس النظام السابق وبمحطة جديدة وعلى المسارات المتعارف عليها، إذ يصل عدد الحافلات التي تم تشغيلها بداية مع المشروع قرابة 200 حافلة في المرحلة الأولى.

عدد المشغلين

كانت الهيئة العامة للنقل أعلنت عن إطلاق مشروع نقل الركاب بالحافلات بين المدن عبر 3 شراكات سعودية وأجنبية لتوفير خيارات نقل متعددة وتسهيل حركة التنقل بين المدن والمحافظات والحد من الانبعاثات الكربونية ورفع مستوى السلامة وخفض الازدحام المروري.

وتهدف الهيئة من خلال المشروع إلى زيادة عدد المشغلين لنقل الركاب بين المدن من مشغل واحد حاليا إلى عدة مشغلين لتشغيل خدمة النقل الركاب بين المدن حيث يتم تقسيم شبكة النقل بالحافلات بين المدن إلى ثلاثة امتيازات، ويتم منح كل منطقة امتيازت لمشغل مختلف ويستهدف المشروع إلى استحداث قرابة 35 ألف وظيفة، بالإضافة إلى ربط المدن والمحافظات والربط بين المدن الصناعية والمشاريع الضخمة والمدن السياحية.

خدمات النقل

- 3 عقود امتياز

- تحقيق التنافسية والارتقاء بالخدمة

- مركبات صديقة البيئة

- دعم التنمية السياحية وحركة التنقل

- ربط 200 مدينة ومحافظة بالمملكة

- أسطول الحافلات عبر 76 مسارا

- 6 ملايين راكب سنويا