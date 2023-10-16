كتلة هوائية خريفية على 6 مناطق

أشارت الخرائط الجوية لمحاكاة حركة الكتل الهوائية إلى تأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الأيام المقبلة بأول كتلة هوائية خريفية تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة على 6 مناطق تؤدي إلى اعتدالا نسبيا في الأجواء.

وتندفع كتلة هوائية خريفية ذات درجات حرارة أبرد من معدلاتها المعتادة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لشمال المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل تتسبب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالا نهارا مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات المئوية، ويطال أيضا هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

وتنخفض كذلك درجات الحرارة الليلية بشكل ملحوظ وتصبح الأجواء باردة نسبيا في المناطق الشمالية بحيث تقترب الصغرى من 15 درجة مئوية فقط وأقل في أجزاء من شمال المملكة، كما وتصبح لطيفة في أنحاء عدة من الوسطى.

طريف تتصدر

من جهته، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودي الدكتور عبدالله المسند، إن طريف كمحافظة جاءت في المركز الأول، نهار أمس، في قائمة أبرد مدينة سعودية بـ25 درجة مئوية. وأشار إلى أن ما حققته طريف من صدارة في قائمة أبرد محافظة سعودية جاء بعد أن سيطرت مدن عسير على القائمة طوال فصل الصيف. وأوضح أن معظم المناطق تغادر فيها درجة الحرارة العظمى سقف الأربعينيات عدا المنطقة الشرقية.

أجواء معتدلة

من جانبه، قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن الوسم الذي حل الاثنين، هو جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته ويوازي في شهرته سهيل اليماني.

وأوضح أن الوسم نجومه أربعة، هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكما، مشيرا إلى أن تسمية الوسم تعود إلى أنه يسم الأرض بالاخضرار، ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة وتصلح للرعي وينبت فيه الكمأة "الفقع".

أعلى درجات حرارة

41

الصمان والأحساء

أقل درجة حرارة

10

السودة

أعلى رطوبة

95 %

جدة والدمام وطريف