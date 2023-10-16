الوصيف يبدأ التحضير للعميد

الوصيف يبدأ التحضير للعميد
التاريخ
10/16/2023 11:21:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف التعاون تحضيراته، بعد راحة اليوم الواحد، التي تمتع بها الذئاب، عقب ودية الجبلين التي كسبها السكري 3/ 2، ضمن برنامج الفريق خلال فترة التوقف الحالية، وعمل مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على تصحيح الأخطاء التي صاحبت اللقاء الودي، وبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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