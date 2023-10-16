ودية ثانية لأخضر 23

ودية ثانية لأخضر 23
التاريخ
10/16/2023 11:21:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم، مباراته الودية الثانية مع ضيفه منتخب قيرغيزستان، ضمن برنامج المعسكر التحضيري لكأس آسيا 2024 بقطر، المقام حاليا في الرياض.
وكان المنتخبان التقيا في المواجهة الأولى، الأحد الماضي، وكسبها الأخضر 3/ 2، وسيختتم المنتخب السعودي معسكره الحالي الذي يصادف أيام FIFA عقب نهاية مواجهة اليوم.
MENAFN16102023000089011017ID1107252255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.