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بيدرو ينوع استعدادات الدانة

10/16/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الخليج استعداداته لمواجهة الهلال، الجمعة المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدرب الدانة، البرتغالي بيدرو إيمانويل لاعبيه لتدريبات تنوعت بين اللياقية والفنية تحضيرا للقاء المهم.

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