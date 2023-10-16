بيدرو ينوع استعدادات الدانة
التاريخ
10/16/2023 11:21:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الخليج استعداداته لمواجهة الهلال، الجمعة المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدرب الدانة، البرتغالي بيدرو إيمانويل لاعبيه لتدريبات تنوعت بين اللياقية والفنية تحضيرا للقاء المهم.
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