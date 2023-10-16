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تطبيقات فنية بمعسكر الأخضر الشاب

10/16/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يختتم المنتخب السعودي لسن 19 عاما، اليوم، معسكره الإعدادي الذي أقيم في أبها خلال فترة التوقف الحالية، التي تصادف أيام FIFA الدولية لشهر أكتوبر، وتخلل المعسكر تطبيقات فنية مختلفة.

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