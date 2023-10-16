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5 أجانب اختفوا بعد الانتقال

10/16/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم انتقالهم إلى أندية جديدة هذا الموسم إلا أن 5 لاعبين أجانب لم يقدموا مستوياتهم المعهودة، كتلك التي قدموها سابقا مع أنديتهم في دوري روشن خلال الموسمين الماضيين، إذ تراجعت مستوياتهم بشكل كبير، وسط تساؤلات مختلفة، هل ندموا على انتقالاتهم لأنديتهم الجديدة؟ أم هل نجحت أنديتهم السابقة في التخلص منهم بنجاح، بعد انطفاء توهجهم. ولم يعد لديهم الجديد ليقدموه؟.
5 لاعبين
سجل 5 لاعبين أجانب منتقلين إلى أندية أخرى تدنيا في مستوياتهم خلال الجولات الماضية، وهم مهاجم الأخدود، الكاميروني ليندر توامبا القادم من التعاون، ولاعب الرياض الزمبابوي كنوليدج موسونا، الذي انتقل لمدرسة الوسطى من الطائي، ولاعب الرائد، الجزائري أمير سعيود، الذي ترك الطائي ووقع للرائد، ولاعب الشباب، الكولومبي جوستافو كويلار القادم من الهلال، ولاعب أبها، البولندي غريغور كريشيوفياك المنتقل من الشباب إلى زعيم الجنوب، إذ لم ينجح الخماسي في تقديم مستوياتهم المعهودة مع أنديتهم الجديدة حتى الآن.
عوامل
كشف مختصون أن انتقال اللاعبين إلى محطات جديدة تشوبه العديد من العوامل للحكم على انتقالهم بالنجاح أو الفشل، رغم أسمائهم اللامعة في كرة القدم، وتاريخهم المميز، مشيرين إلى أن البيئة الرياضية، والأجواء الصحية، وتعاون اللاعبين، والاستقرار الإداري والفني، ودعم الجمهور، عوامل تساعد على نجاح اللاعبين الأجانب بشكل عام.
ضعف
حقق اللاعبون أرقاما ضعيفة منذ بدء الموسم الحالي خلال الجولات الـ9 الماضية، فعلى صعيد الأهداف، سجل الخماسي 4 أهداف، منها هدفان لتوامبا مقابل هدف لموسونا وأمير سعيود، وتسديد 17 تسديدة، منها 7 تسديدات لتوامبا، و4 تسديدات لأمير سعيود، وموسونا، وتسديدتان لكريشوفياك، وبلغت صناعة الأهداف 3، بمعدل صناعة واحدة لكل من لاعب أبها كريشوفياك، ولاعب الرياض موسونا، ولاعب الرائد أمير سعيود، و3 عرضيات ناجحة للخماسي، منها عرضيتان لأمير سعيود، وواحدة لموسونا، في تأكيد على فشل الخماسي في تحقيق طموحات عشاق أنديتهم إلى الآن.
- أرقام ضعيفة للخماسي المنتقل
- 5 عوامل تحدد الفشل أو النجاح
- 4 أهداف سجلها الخماسي
- 17 تسديدة و 3 صناعات للأهداف
- 3 عرضيات ناجحة فقط قدمها الخماسي

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