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9000 قتيل بالصراع السوداني

10/16/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل ما يصل إلى 9000 شخص، وخلقت ((واحدة من أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث)).
ويشهد السودان حالة من الفوضى منذ منتصف أبريل، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين القائد العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى حرب مفتوحة.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، في بيان بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب: ((على مدى ستة أشهر، لم يعرف المدنيون أي راحة من إراقة الدماء والإرهاب. لا تزال التقارير المروعة عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي تظهر)).
الفرار
وتركز القتال في البداية في الخرطوم. لكنه سرعان ما امتد إلى مناطق أخرى في أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بما في ذلك منطقة دارفور الغربية التي دمرها الصراع بالفعل.
وأفادت منظمة إغاثة بأن القصف المدفعي أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 90 آخرين في مدينة سودانية كبرى. وأضاف غريفيث أن القتال أسفر عن مقتل ما يصل إلى 9000 شخص، وأجبر ملايين الأشخاص على ترك منازلهم: إما إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو في الدول المجاورة. وأوضح: ((الصراع أدى إلى تمزق المجتمعات. الأشخاص الضعفاء لا يستطيعون الحصول على المساعدات المنقذة للحياة. الاحتياجات الإنسانية في البلدان المجاورة التي فر منها الملايين تزايدت)). ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزح أكثر من 4.5 ملايين شخص داخل السودان، بينما لجأ أكثر من 1.2 مليون آخرين إلى البلدان المجاورة. وقال غريفيث إن القتال ترك أيضا 25 مليون شخص – أكثر من نصف سكان البلاد – في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
الأمراض
ومما زاد من الكارثة أنه تم الإبلاغ عن تفشي وباء الكوليرا في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد، مع اكتشاف أكثر من 1000 حالة مشتبه بها في الخرطوم ومحافظتي كردفان والقضارف. ومنذ اندلاع الحرب، أصبحت منطقة الخرطوم الكبرى – مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري – ساحة معركة، مع وقوع غارات جوية وقصف في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. ووردت تقارير عن حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في الخرطوم ودارفور. كما اتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية أحد أطراف الصراع بارتكاب فظائع في دارفور، التي كانت مسرحا لحملة إبادة جماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد دفعت الفظائع التي ارتكبت أخيرا في دارفور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان، في يوليو، أنه سيجرى تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في إطار القتال الأخير بالمنطقة.

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