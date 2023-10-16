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حرب غزة: الهدف المعلن حماس والمستهدف الحقيقي الشعب الفلسطيني

10/16/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت غزة نداء استغاثة، لفتح ممرات إنسانية من أجل إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، لإنقاذ حياة الجرحى، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تصرح بأنها تستهدف فقط حماس لا المدنيين، هدمت عبر القصف 21 مستشفى بشكل مباشر على من فيها من جرحى ومرضى.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تعمل في وضع صحي منهار، في ظل انعدام الكهرباء والأدوية والمياه، وأنها فقدت الكثير من الطواقم الطبية خلال عمليات القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال دمرت معظم الطرق والمفترقات في قطاع غزة، مما عرقل حركة الأطقم الطبية، خاصة أن الاحتلال دمر 20 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر على المستشفيات والمدارس، بحثا عن مأوى مع نفاد الغذاء والماء، بينما فر أكثر من مليون شخص من منازلهم قبل الغزو البري الإسرائيلي المتوقع.
معبر رفح
ومع تضاؤل ​​إمدادات الغذاء والمياه والدواء في القطاع، كانت كل الأنظار موجهة نحو معبر رفح بين غزة ومصر، حيث تنتظر الشاحنات التي تحمل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها منذ أيام، بينما يضغط الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار الذي يسمح لهم بدخول غزة، بينما معبر رفح، وهو الرابط الوحيد بين غزة ومصر، مغلق منذ أسبوع تقريبا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إسرائيل ((لم تتخذ موقفا بفتح المعبر من جانب غزة)). بينما لم ترد الحكومة الإسرائيلية على طلب للتعليق.
ويحصل مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتمون بمرافق الأمم المتحدة على أقل من لتر واحد (ربع جالون) من المياه يوميا. وتحذر المستشفيات من أنها على وشك الانهيار، مع استنفاد مولدات الطوارئ التي تعمل على تشغيل الآلات مثل أجهزة التهوية والحاضنات لمدة يوم واحد تقريبًا من الوقود، وإمدادات الأدوية.
طرف الموت
من المتوقع أن ينفد وقود المولدات من مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة القادمة، مما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر، وفقًا للأمم المتحدة، حيث تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود، بعد أن أغلقت إسرائيل بشكل كامل معبر غزة، البالغ طوله 40 كيلومترًا (25 ميلا)، بعد هجوم حماس.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفيات ((تكتظ)) بالناس، بحثا عن الأمان.
وأضافت: ((نحن قلقون بشأن تفشي الأمراض بسبب النزوح الجماعي، وسوء المياه والصرف الصحي)). كما لم تعد أربعة مستشفيات في شمال غزة تعمل، وتلقى 21 منها أوامر إسرائيلية بالإخلاء. وقد رفض الأطباء ذلك، قائلين إن ذلك سيعني موت المرضى والمصابين بأمراض خطيرة والأطفال حديثي الولادة الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نقص المياه الناجم عن قرار إسرائيل بقطع إمدادات المياه، إلى جانب نقص وقود المضخات ومحطات تحلية المياه، يعرض آلاف المرضى في المستشفيات للخطر.
تدمير الأحياء
وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لقطاع غزة، مما تسبب في تدمير أحياء سكنية وعشرات البنايات والعمارات على من فيها من أطفال ونساء.
وقدّرت وزارة الأشغال الفلسطينية، في حصيلة أولية لها، عدد المباني المتضررة جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وعشرات آلاف المنازل بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمدارس والمستشفيات، لافتةً النظر إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة ((الأرض المحروقة)) خلال قصفها قطاع غزة.

2750 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 9700 منذ اندلاع القتال
غادر أكثر من مليون شخص – أي نحو نصف سكان غزة – منازلهم خلال ما يزيد قليلا على أسبوع لا يزال عشرات الآلاف يحتمون في المستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة في الشمال، وفقا للأمم المتحدة
السفر داخل غزة صعب وخطير مع تدمير الطرق، وعدم إتاحة إسرائيل سوى منافذ محدودة للمدنيين للسفر تحت القصف
قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين إنها اضطرت إلى تقنين المياه في المدارس والمرافق الأخرى التي تحولت إلى ملاجئ يمنح كل شخص لترا واحدا فقط (ربع جالون) يوميًا، لتغطية جميع احتياجاته

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