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كييف : تباطؤ الهجوم الروسي على أفدييفكا

10/16/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) زعمت كييف أن المحاولات الروسية لاقتحام مدينة ((Avdiivka)) أفدييفكا ذات أهمية استراتيجية في شرق أوكرانيا بدأت تنفد، مع دخول حرب الكرملين يومها الـ600. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية صدت 15 هجومًا روسيًا من أربعة اتجاهات على أفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية. ومقارنة بما يصل إلى 60 هجومًا يوميًا في منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لفيتالي باراباش، رئيس إدارة المدينة. وقال باراباش، إن هذا التباطؤ يشير إلى أن الجهود الروسية للاستيلاء على أفدييفكا قد ((تضاءلت)). واتفق مركز أبحاث مقره واشنطن بشكل عام مع هذا التقييم.
عمليات هجومية
وقال معهد دراسة الحرب في تحليل: ((واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية التي تهدف إلى تطويق أفدييفكا... لكنها لم تحقق مزيدا من المكاسب بعد وسط احتمال تراجع وتيرة العمليات الروسية في المنطقة)). وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي، إن الهجمات المتزايدة في الشرق ترقى إلى مرحلة جديدة في حملة موسكو في أوكرانيا. ومع اقتراب حلول فصل الشتاء الذي من شأنه أن يحد من العمليات العسكرية، يسعى الجانبان إلى تحقيق اختراقات في ساحة المعركة يمكن أن تنشط جهودهما وترفع الروح المعنوية.
الهجوم المضاد
وشنت أوكرانيا هجومها المضاد منذ نحو أربعة أشهر. وقد أحرزت بعض التقدم، لكن النجاح المحدود سلط الضوء على التحدي الهائل المتمثل في مواجهة قوات الكرملين الأكثر عددا. ويصر حلفاء كييف الغربيون على أن دعمهم العسكري والمالي لأوكرانيا سوف يستمر، حتى مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس والتنافس على الموارد. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إدارة بايدن ستطلب من الكونغرس حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة تزيد على ملياري دولار. وبين مسؤولون أوكرانيون، إن قواتهم صامدة في مواجهة الجهود الروسية الشرسة للسيطرة على مدينة أفدييفكا شديدة التحصين.
لم الشمل
وليس من الممكن التحقق من ادعاءات ساحة المعركة من قبل أي من الجانبين. حيث لعبت المعلومات المضللة دورًا مركزيًا في الحرب.
وزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع مجموعة الصين الإعلامية صدرت عن، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ((لم يحقق أي نتائج حتى الآن، فقط خسائر فادحة)). وفي الوقت نفسه، زعمت ماريا لفوفا-بيلوفا، أمينة المظالم الروسية المعنية بحقوق الأطفال، أن مكتبها ساعد 35 طفلاً أوكرانياً على لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا ودول أخرى.وزعمت لفوفا بيلوفا، التي اتهمتها المحكمة الجنائية الدولية مع بوتين بارتكاب جرائم حرب تتعلق بترحيل الأطفال من أوكرانيا، أن روسيا لم تعارض أبدًا لم شمل الأطفال مع أسرهم.

أفديفكا
- مدينة أوكرانية تقع في الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك
- توجد في منطقة تحمل الاسم نفسه وتحتلها القوات الروسية جزئياً.
- يمنح موقع أفدييفكا القوات الأوكرانية مزايا مدفعية على المدينة
- يمكن أن يكون موقعها بمثابة نقطة انطلاق لهم لتحرير دونيتسك.

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