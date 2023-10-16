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وادي أبها.. وجهة جديدة تضخ 19 مليارا للناتج المحلي

10/16/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة ((أردارا)) بهدف تطوير مشروع ((وادي أبها)) بمنطقة عسير باكورة مشاريع الشركة، لتكون مركزاً حضرياً ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محلياً وعالمياً.
ويجسد إطلاق ((أردارا)) حرص القيادة على أن تطال مشاريع التنمية والتطوير كل أرجاء المملكة ويلمس أثرها الجميع، ويحقق إطلاقها استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تعمل على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة في مناطق المملكة، وتنويع مصادر الدخل والإسهام في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
مشروع الوادي
وتعد ((أردارا)) مطوراً عقارياً يقدم مشاريع مبتكرة، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، ويسعى لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والنمو الشامل، ويستثمر في القطاعات الواعدة محلياً، بما في ذلك (السياحة، الضيافة، التطوير العقاري) ويعمل على تنميتها: ليوفر فرصاً استثمارية مثالية.
ومشروع الوادي هو أول وجهة من نوعها في المملكة تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة وجمال الإطلالات المائية الأخاذة، ضمن قالب معماري يعكس إرثاً تاريخياً وروعة التصاميم المعمارية العالمية.

كما أنه أيقونة ستدهش سكانها وزوارها بمساحاتها الخضراء وواجهاتها المائية وطابعها المعماري الفريد.
ويسعى الوادي لتقديم وجهات متكاملة بأسلوب حياة مبتكر تتناغم مع جمال الطبيعة والمرافق الحديثة لخلق تجارب مميزة ملهمة في قلب أبها.
2.5 مليون م2 مساحة المشروع
وسيعتمد مشروع ((الوادي))، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.
5 مناطق رئيسة
وستعمل الشركة على تطوير خمس مناطق رئيسة بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاث القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية، إضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصممة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.

وتهدف الشركة لتوفير عديد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين في عديد من القطاعات بما في ذلك الضيافة، والفنون، والثقافة، والغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص. ويأتي إطلاق شركة ((أردارا)) تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل. وسيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى عام 2030، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول عام 2030، إضافة لانسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير ((قمم وشيم))، التي أعلن عنها ولي العهد في عام 2021.
دعم الناتج المحلي
من جانبه، ثمن أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة شركة أردارا الأمير تركي بن طلال، إطلاق مشروع ((الوادي)) باكورة وجهات شركة ((أردارا)) كونه أحد أهم المشروعات الاستثمارية في المنطقة، الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى عام 2030، ويوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، إضافة إلى انسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير ((قمم وشيم)).

مشروع الوادي في قلب أبها
- 2.5 مليون متر مربع المساحة الإجمالية للمشروع.
- 5 مناطق رئيسة بطابع فريد ومختلف.
- 15 واجهة مائية مميزة.
- 17 كم من المسارات الرياضية.
- خيارات سكنية ووجهات أعمال ترفيهية وسياحية وزراعية.
- مطاعم ومقاه ومحلات تجارية.
- 2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية مطلة على الواجهات المائية.
- فرص استثمارية كبرى في قطاعات الضيافة والسكن والتجزئة والتجارة.
- 30 % من مساحة المشروع مساحات خضراء مفتوحة.
- يخلق المشروع الآلاف من فرص العمل.
- 19 مليار ريال مساهمة في الناتج المحلي.

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