المها تبهر مرتاديها بمعالمها الأرقى بالعالم

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- Al Watan) أبهرت جزيرة المها القطرية التي تقع على مساحة 230 ألف متر مربع، مرتاديها بمعالمها واطلالتها الخلابة وخدماتها العالية وخياراتها المتعددة خاصة لتشييدها في مدة قصيرة لم تتجاوز المائة والخمسين يوما أشرف على تنفيذها أكثر من 10 آلاف عامل على مدار الساعة.
ورصدت "الوطن" خلال جولتها الميدانية روعة إنجاز هذا المشروع العملاق والجزيرة المثالية، التي أنجزت على أرض الواقع بسرعة فائقة وبدقة متناهية لتظهر بهذه الصورة البهية وعبيرها المتناثر على شواطئها الجاذبة التي تتحلى بها حيث تضم من بين روائعها لوسيل ونتر وندرلاند ونادي ناموس الشاطئ وأرقى مواقع الترفيه بالعالم.
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