Tuesday, 17 October 2023 07:16 GMT

المها تبهر مرتاديها بمعالمها الأرقى بالعالم

10/16/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أبهرت جزيرة المها القطرية التي تقع على مساحة 230 ألف متر مربع، مرتاديها بمعالمها واطلالتها الخلابة وخدماتها العالية وخياراتها المتعددة خاصة لتشييدها في مدة قصيرة لم تتجاوز المائة والخمسين يوما أشرف على تنفيذها أكثر من 10 آلاف عامل على مدار الساعة.
ورصدت "الوطن" خلال جولتها الميدانية روعة إنجاز هذا المشروع العملاق والجزيرة المثالية، التي أنجزت على أرض الواقع بسرعة فائقة وبدقة متناهية لتظهر بهذه الصورة البهية وعبيرها المتناثر على شواطئها الجاذبة التي تتحلى بها حيث تضم من بين روائعها لوسيل ونتر وندرلاند ونادي ناموس الشاطئ وأرقى مواقع الترفيه بالعالم.

MENAFN16102023000089011017ID1107252245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث