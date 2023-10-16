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أمن الحوثي يعتاش من البقالات بالقوة

10/16/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) إكمالا لسلسة النهب والسرقات الحوثية المتجددة التي تساهم في انتهاكات واسعة في دخل المواطنين وإيصالهم لمراحل متقدمة من الفقر، كشف مصدر في العاصمة صنعاء أن الحوثيين قاموا بخطوة جديدة من سرقاتهم، حيث وجد أصحاب وملاك البقالات والأسواق في صنعاء توجيهات لهم بتقديم أي مطالب من طعام أو مشروبات أو دخان وغيرها يحتاجها موظفو وزارة داخلية الحوثيين، سواء في النقاط الأمنية الثابتة أو المتحركة، دون أي مسألة أو مماطلة، وشمل القرار كافة رجال أمن وزارة الداخلية الحوثية في النقاط الأمنية.
وأضاف أن بعض ملاك وأصحاب تلك البقالات عمدوا إلى إغلاق محلاتهم مبكرا من سطوة النهب الحوثية، ولكن الحوثيين وجهوا إنذارات لهم بأنه في حال إغلاقها على غير الوقت المحدد من الداخلية الحوثية فإنه سيتم معاقبة الملاك ومصادرة محتويات البقالة وإغلاقها نهائيا.
إغلاق البقالات
وأوضح المصدر أن بعض أصحاب البقالات رفضوا الاستمرار في فتح بقالاتهم ونمت لديهم الرغبة في إغلاقها نهائيا، بدلا من نهبها علنا من العصابات الإرهابية الحوثية، وهو الأمر الذي تسبب في خلق أزمة احتياج ضرورية لسكان بعض الأحيا، وإصرار ورغبة في إعادة فتحها لخدمة المواطنين والأحياء ، ولكن الجميع رفض إعادة الفتح نظرا لحجم الخسائر التي يتكبدونها خاصة وأن حجم الاستهلاك لعصابات أمن الحوثيين اليومية تصل إلى مبالغ كبيرة جدا.
عمليات سطو
وأكد المصدر أن هذه العملية تعد سطوا على أرزاق وأملاك المواطنين بالسيطرة على بقالات ذات دخل محدود، وتعمد إصدار العقوبات ضد المخالفين لهم، وهو تعدٍ مرتبط بكافة انتهاكات الحوثيين السابقة، وامتداد لعمليات النهب والسرقة للمواطنين التي تتزايد سرقاتهم المتواصلة لكل الوزارات والمؤسسات والشركات والعقارات، وقد وصل الأمر بهم إلى السرقة المباشرة لأموال وممتلكات المواطنين وانتزاعها تارة بما يسمى الأعياد الدينية وتارة أخرى بالقوة الجبرية.
أبرز عمليات النهب الحوثية
سرقة المؤسسات والشركات
نهب العقارات وأراضي المساجد
الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الخاصة
فرض المشاركة في أعياد حوثية دخيلة سلب محتويات البقالات الصغيرة

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