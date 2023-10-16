كيف يؤثر قرار خفض الأسعار على هوامش ربحية شركات الأغذية المدرجة؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) الغزالي: زيادة المبيعات للشركة ستعوض هوامش الربحية
أعلن عدد من شركات الأغذية المدرجة فى البورصة خفض أسعار منتجاتها تماشيًا مع مبادرة خفض الأسعار التى أعلنتها الحكومة.
شملت الشركات كلاً من ((دومتى))، و((عبور لاند))، بالإضافة إلى ((جهينة)) وتراوحت التخفيضات بين 15و25%.
وأطلقت رئاسة الوزراء مبادرة حددت بها سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ فى تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهناك عدد من هذه السلع بدأت أسعارها تنخفض، مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز. الدماطى: توقيت الخطوة يتناسب مع زيادة الاستهلاك بسبب الموسم الدراسى
وتوقع رامى الغزالى رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، زيادة مبيعات الشركة بعد قرار خفض أسعار اللبن والجبن بنسبة تتراوح ما بين 13 و15%، موضحًا أن تلك الزيادة ستعوض تأثر هوامش الربحية للمنتجات المخفضة.
وأضاف الغزالى لـ((البورصة))، أن الحكومة أقرت عدة تسهيلات محفزة للمنتجين من شأنها أن تساعدهم فى العملية الإنتاجية من ضمنها توفير العملة الصعبة، وتسريع الاستخلاصات الجمركية، مشيرًا إلى أن مخزون المواد الخام وصل حاليًا إلى نحو 3 أشهر بعدما كان تأثر بعض الشئ خلال الفترة الماضية.
أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بدء خفض الأسعار بداية من السبت الماضى تماشيًا مع مبادرة خفض أسعار السلع الاساسية. مصدر: المدى الزمنى للخفض المحدد لمدى تأثير الخفض على هوامش جهينة
وقال مصدر بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة خفضت أسعار منتجات اللبن، وخاصة منتج بخيره صاحب الحصة السوقية الأكبر من السوق فى مصر، إلا أن المنتجات الأخرى ستعوض هوامش الربحية، موضحًا أن تأثر هوامش الربحية سيتوقف على المدى الزمنى.
وأعلنت الشركة تخفيض أسعار لبن بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة مرجعة اختيار“بخيره” إلى أنه الأكثر استهلاكًا من قبل المواطنين المصريين.
ورجح هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر قرار خفض الأسعار على هوامش ربحية الشركات ولكن بشكل مؤقت، مؤكدًا أن زيادة المبيعات المتوقعة من الممكن أن تعوض تأثر الهوامش. حمدى: القرار من الممكن أن يؤثر على أرباح الشركات
وأشار إلى أن الشركات التى خفضت أسعارها لديها أكبر الحصص السوقية مما يشجع بقية الشركات على الانضمام لها، ويزيد من عدد المنضمين إلى المبادرة.
وقررت شركة الصناعات العربية الغذائية“دومتى” ، خفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأكد محمد الدماطى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة“دومتي” على أهمية اتخاذ الخطوة من جانب الحكومة لاسيما فى الوقت الحالى مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، مشددًا على أهمية الخطوات الفاعلة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ومن جانبه قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض الشركات لأسعار منتجاتها ليس بالضرورة أن يشكل تاثيراً سلبياً، موضحًا أن التاثير يعتمد على النسبة التى يمثلها المنتج من إيرادات الشركة مرجحًا تأثر هوامش ربحية الشركات المدرجة بصورة طفيفة.
كتبت: فاطمة صلاح وإشراق صلاح الدين
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