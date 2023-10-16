كيف يؤثر قرار خفض الأسعار على هوامش ربحية شركات الأغذية المدرجة؟

أعلن عدد من شركات الأغذية المدرجة فى البورصة خفض أسعار منتجاتها تماشيًا مع مبادرة خفض الأسعار التى أعلنتها الحكومة.

شملت الشركات كلاً من ((دومتى))، و((عبور لاند))، بالإضافة إلى ((جهينة)) وتراوحت التخفيضات بين 15و25%.

وأطلقت رئاسة الوزراء مبادرة حددت بها سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ فى تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهناك عدد من هذه السلع بدأت أسعارها تنخفض، مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

وتوقع رامى الغزالى رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، زيادة مبيعات الشركة بعد قرار خفض أسعار اللبن والجبن بنسبة تتراوح ما بين 13 و15%، موضحًا أن تلك الزيادة ستعوض تأثر هوامش الربحية للمنتجات المخفضة.

وأضاف الغزالى لـ((البورصة))، أن الحكومة أقرت عدة تسهيلات محفزة للمنتجين من شأنها أن تساعدهم فى العملية الإنتاجية من ضمنها توفير العملة الصعبة، وتسريع الاستخلاصات الجمركية، مشيرًا إلى أن مخزون المواد الخام وصل حاليًا إلى نحو 3 أشهر بعدما كان تأثر بعض الشئ خلال الفترة الماضية.

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بدء خفض الأسعار بداية من السبت الماضى تماشيًا مع مبادرة خفض أسعار السلع الاساسية.

وقال مصدر بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة خفضت أسعار منتجات اللبن، وخاصة منتج بخيره صاحب الحصة السوقية الأكبر من السوق فى مصر، إلا أن المنتجات الأخرى ستعوض هوامش الربحية، موضحًا أن تأثر هوامش الربحية سيتوقف على المدى الزمنى.

وأعلنت الشركة تخفيض أسعار لبن بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة مرجعة اختيار“بخيره” إلى أنه الأكثر استهلاكًا من قبل المواطنين المصريين.

ورجح هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر قرار خفض الأسعار على هوامش ربحية الشركات ولكن بشكل مؤقت، مؤكدًا أن زيادة المبيعات المتوقعة من الممكن أن تعوض تأثر الهوامش.

وأشار إلى أن الشركات التى خفضت أسعارها لديها أكبر الحصص السوقية مما يشجع بقية الشركات على الانضمام لها، ويزيد من عدد المنضمين إلى المبادرة.

وقررت شركة الصناعات العربية الغذائية“دومتى” ، خفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد محمد الدماطى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة“دومتي” على أهمية اتخاذ الخطوة من جانب الحكومة لاسيما فى الوقت الحالى مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، مشددًا على أهمية الخطوات الفاعلة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض الشركات لأسعار منتجاتها ليس بالضرورة أن يشكل تاثيراً سلبياً، موضحًا أن التاثير يعتمد على النسبة التى يمثلها المنتج من إيرادات الشركة مرجحًا تأثر هوامش ربحية الشركات المدرجة بصورة طفيفة.





كتبت: فاطمة صلاح وإشراق صلاح الدين