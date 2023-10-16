15 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((شيرى))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((تيجو 8)) ترتفع للمرة الثانية خلال أكتوبر الجارى
رفعت شركة جى بى أوتو، أسعار طرازات شيرى (أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7) موديلات 2024 و2023، بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجارى.
وسجلت ((أريزو 5)) موديل 2024 الفئة الأولى بناقل حركة مانويل نحو 495 ألف جنيه، والفئة الثانية الاوتوماتيك 540 ألف جنيه، والفئة الثالثة الهاى لاين بـ 565 ألف جنيه، بزيادة بلغت 10 آلاف جنيه.
بينما سجلت (( أريزو 5)) موديل 2023 الفئة الأولى بناقل حركة مانويل نحو 470 ألف جنيه، والفئة الثانية الاوتوماتيك 515 ألف جنيه، والفئة الثالثة الهاى لاين بـ 540 ألف جنيه، بزيادة بلغت 10 آلاف جنيه.
وحددت الشركة سعر البيع لـ ((تيجو 3)) موديل 2023، بنحو 600 ألف جنيه، بينما موديل 2024 من ((شيري تيجو 3)) تباع بنحو 680 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الجديدة وذلك بزيادة 15 الف جنيه عن التسعير السابق.
وسجلت طرازات (( تيجو 7)) موديل 2024 زيادة بالفئة الأولى ((BASELINE)) لتصل نحو 790 ألف جنيه، والفئة الثانية ((HIGHLINE)) بـ 850 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.
بينما وسجلت طرازات ((تيجو 7)) موديل 2023 زيادة بالفئة الأولى ((BASELINE)) لتصل نحو 735 ألف جنيه، والفئة الثانية ((HIGHLINE)) بـ 795 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.
وسجلت (( تيجو 8)) ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 975 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY)) تباع سعر 1.035 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.
وفى المقابل، شهدت أسعار السيارة ((تيجو 8)) المستوردة زيادة سعرية جديدة للمرة الثانية خلال شهر أكتوبر الجارى، وبلغ سعر الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 1.010 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY)) تباع سعر 1.070 مليون جنيه،بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.
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