15 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((شيرى))

رفعت شركة جى بى أوتو، أسعار طرازات شيرى (أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7) موديلات 2024 و2023، بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجارى.

وسجلت ((أريزو 5)) موديل 2024 الفئة الأولى بناقل حركة مانويل نحو 495 ألف جنيه، والفئة الثانية الاوتوماتيك 540 ألف جنيه، والفئة الثالثة الهاى لاين بـ 565 ألف جنيه، بزيادة بلغت 10 آلاف جنيه.

بينما سجلت (( أريزو 5)) موديل 2023 الفئة الأولى بناقل حركة مانويل نحو 470 ألف جنيه، والفئة الثانية الاوتوماتيك 515 ألف جنيه، والفئة الثالثة الهاى لاين بـ 540 ألف جنيه، بزيادة بلغت 10 آلاف جنيه.

وحددت الشركة سعر البيع لـ ((تيجو 3)) موديل 2023، بنحو 600 ألف جنيه، بينما موديل 2024 من ((شيري تيجو 3)) تباع بنحو 680 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الجديدة وذلك بزيادة 15 الف جنيه عن التسعير السابق.

وسجلت طرازات (( تيجو 7)) موديل 2024 زيادة بالفئة الأولى ((BASELINE)) لتصل نحو 790 ألف جنيه، والفئة الثانية ((HIGHLINE)) بـ 850 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.

بينما وسجلت طرازات ((تيجو 7)) موديل 2023 زيادة بالفئة الأولى ((BASELINE)) لتصل نحو 735 ألف جنيه، والفئة الثانية ((HIGHLINE)) بـ 795 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.

وسجلت (( تيجو 8)) ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 975 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY)) تباع سعر 1.035 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.

وفى المقابل، شهدت أسعار السيارة ((تيجو 8)) المستوردة زيادة سعرية جديدة للمرة الثانية خلال شهر أكتوبر الجارى، وبلغ سعر الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 1.010 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية ((LUXURY)) تباع سعر 1.070 مليون جنيه،بزيادة بلغت نحو 15 ألف جنيه.